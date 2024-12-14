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新北U18／賴冠廷靠伸卡7局完投 雲林奪季軍寫隊史最佳

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
新北富邦U18國際青棒邀請賽，雲林縣隊賴冠廷在季軍戰7局完投。圖／新北富邦U18國際青棒邀請賽
新北富邦U18國際青棒邀請賽，雲林縣隊賴冠廷在季軍戰7局完投。圖／新北富邦U18國際青棒邀請賽

賴冠廷在新北富邦U18國際青棒邀請賽以107球演出7局完投，幫助雲林縣隊在季軍戰以10：4擊敗高雄市隊，拿下隊史在此賽事的最佳成績，總教練吳秉倫對這批子弟兵有信心，期待接下來木棒聯賽挺進八強、挑戰四強。

由麥寮高中組成的雲林縣隊在第3、第4局各攻下4分，早早將分數拉開，吳秉倫也因此放心讓賴冠廷投完全場，「他投得滿順的，就不用用到其他投手，也是最後一場了。」

賴冠廷4局下、5局下都出現觸身球，也因此各掉1分，7局下又是觸身球堆積壘包，加上被敲出安打及外野手失誤，再掉2分，總計7局被敲9支安打，6次三振外另有多達5次觸身，丟掉4分有3分責失。

吳秉倫指出，賴冠廷升高三後成長最多就是球速，大概多了5公里，從132公里到137公里、138公里左右，今天除了觸身球多了一點外，其他都很好，「內角伸卡球投比較多，自然會有這樣狀況，比較怕他不敢塞。」

新北富邦U18國際青棒邀請賽，雲林縣隊拿下季軍。圖／新北富邦U18國際青棒邀請賽
新北富邦U18國際青棒邀請賽，雲林縣隊拿下季軍。圖／新北富邦U18國際青棒邀請賽

昨天八強戰、今天季軍賽都打回雙位數分數，吳秉倫認為，今天是對方投手保送多，打者也有適時一擊，但打擊不是每一場都能有這樣的成果，要看對方投手也有運氣成分，「現在高中棒球，要每一場都大比分不容易。」

賴冠廷在去年新北U18首戰曾經完投，今年則是在最後一戰又有完投演出，他表示，自己也想要挑戰完投，「今天伸卡球狀況比較好，比較會跑，滑球狀況也好。」

高三的賴冠廷明年畢業後選擇先升上大學，未來有機會再拚職棒，升高三後球速能夠進步，主要是重量訓練，配合球隊的體能訓練師，「有變壯，但應該看不出來啦，多了4公斤。」

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