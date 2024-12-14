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中職／曾豪駒續留樂天桃猿 輔佐古久保
世界十二強棒球賽冠軍榮耀加身，「龍貓」曾豪駒動向備受矚目，他選擇以複數年合約續留樂天桃猿隊陣營，明年球季將以首席兼打擊教練身分重返一軍，輔佐日籍教頭古久保健二。
曾豪駒在連兩年領軍爭冠失利後離開一軍舞台，今年擔任二軍教頭，隨著台灣棒球史無前例的十二強冠軍到手，讓他的身價水漲船高。猿隊由日籍領隊川田喜則親自洽談合約，最終與他達成共識，也全力支持他率領中華隊再戰世界棒球經典賽資格賽。
曾豪駒證實過程中也有與其他球隊聊聊，是在最近兩天才做出續留決定，「不管在哪個位置都是盡自己能力，球隊也讓我先專心把經典賽資格賽完成，謝謝他們的信任。」
曾豪駒的選手、教練生涯都僅效力過一支球隊，起點為二○○三年代訓選秀被LANEW熊隊挑中，二○一四年轉任教練，曾於二○二○到二三年擔任一軍總教練四季，明年他將展開在球隊的第廿二個年頭。
猿隊近年上演「全猿逃走」，去年陳俊秀、今年朱育賢都行使自由球員資格後轉隊，也有不少資深戰將轉投他隊。曾豪駒成為其中「異類」，二○一九年季後洪一中跳槽富邦悍將時，曾豪駒就曾獲挖角探詢，今年也有球隊與他接洽，但最終心之所向都是猿隊。
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