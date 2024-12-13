中職／怎麼接球像潘傑楷？潘傑楷指導金門球員懂自嘲

統一獅隊的金門校園棒球推廣活動的重頭戲「棒球教室」今登場，小朋友見到世界12強賽國手潘傑楷和獅隊林佳緯和陳聖平3名球星，都十分開心，潘傑楷則展現幽默，金句連發，還拿自己漏接飛球當教材，林佳緯也指導如何當好外野手的心法。

棒球教室還未開始，潘傑楷、林佳緯和陳聖平在休息室待命時，台南立人國小、金門金寧國小的小朋友，就有好幾位擠在門外，想和學長們打招呼，卻有害羞，後來在工作人員鼓勵下，才靠近身邊小聲說：「學長好！」有幾位則是不好意思的揮揮手致意。

棒球教室開始，小朋友先傳接球熱身，潘傑楷提醒了好幾次，「站開一點，你們的控球那麼好」、「球要往對方的胸口丟，暴投要向伙伴脫帽、不可以生氣」，還開玩笑說：「你們先丟500顆，丟到太陽下山！」把小選手們嚇了一跳。

由於小球員還有很大的成長空間，為了讓他們有追求的目標，潘傑楷說：「你們沒有很強！我們打世界冠軍比較強，想要打世界冠軍，就要聽我的！」他在教導小朋友的時候非常重細節，不斷的耳提面命，「手套要在眼睛的前面，這樣比較好接！」還要小朋友不要怕臉被球打到，「你們再帥也沒有我帥！」

在指導接高飛球技巧時，潘傑楷不忘幽自己一默：「這是我最常漏接的球！」還開漏接小朋友的玩笑：「你怎麼接高飛球跟潘傑楷一樣？」但也從技術層面提醒小朋友：「你接球的時候轉錯邊了，但不管用什麼方法接得到球都是好球。」

19歲的林佳緯，覺得自己還是職棒新人，目前的工作不是教練，也不知道要教什麼，但還是傳授做好外野手的心法：「要當好外野手很簡單，只要跑得快、接得到、傳得遠就可以。」似乎頗有道理。不過，他覺得小朋友只要快樂打球就好，因為快樂是最重要的動力。