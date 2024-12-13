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新北U18／小新之力！京畿道捕手梁炫煜猛打 將與6連霸新北藍爭冠

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
京畿道隊捕手梁炫煜兩支安打，分別幫助球隊追平、超前戰局。圖／主辦單位提供
京畿道隊捕手梁炫煜兩支安打，分別幫助球隊追平、超前戰局。圖／主辦單位提供

新北富邦U18國際青棒邀請賽，今天在三重棒球場由高雄市、京畿道隊爭取冠軍賽門票，右手上有著兩張蠟筆小新紋身貼紙的京畿道隊捕手梁炫煜，單場3安打、貢獻2分打點，包括追平安打與超前安打，幫助京畿道以3：1贏球，挺進冠軍賽；新北藍隊挑戰7連霸之路，首度面對來自外隊的考驗。

高雄市由普門中學組軍，朱育明擔綱先發投手，投6局被敲4安打、失3分（責失2分），第4局以保送開局，梁炫煜補上二壘打，幫助京畿道追平戰局，第6局也是由梁炫煜的得點圈安打攻下超前分，後續仍有一出局、滿壘的機會，金碩彬的高飛犧牲打送回保險分。

高雄市6局下原有大好反撲機會，攻勢從首位打者張育豪三壘打開啟，蔡承宇也靠保送上壘，無人出局已經攻占一、三壘，但京畿道金暉淵連飆2K，再靠一顆二壘方向滾地球抓下出局數，金暉淵第7局以三上三下守住勝果。

今天賽程從8強打起，勝隊緊接著進行4強賽，京畿道總教練林建玟表示，在南韓沒有一日兩戰，這樣的賽程太辛苦，擔心選手受傷，「就剩下明天一場比賽，希望可以盡力拿到冠軍，但比較遺憾的是明天只剩下兩個投手可以用。」

梁炫煜今天在8強面對首爾隊就在突破僵局敲出關鍵三壘打，4強再演出單場3安，賽後手上的小新貼紙引起注意。梁炫煜笑說：「就是因為有這個，所以今天打得比較好。」他透露，這是在台灣宿舍收到的紀念品，幾位隊友一起貼上，今天自己有好表現，明天決定也繼續貼。

這項賽事過去6屆不曾有外隊晉級第二階段，今年不僅3隊晉級，京畿道更一路闖進冠軍賽。另一地天母棒球場4強賽由新北藍隊以4：0擊敗雲林縣隊，前進冠軍賽，將尋求賽史舉辦7屆以來留下全部冠軍，

對於冠軍賽，梁炫煜說：「不會想太多，就是和今天一樣，和隊友一起努力打好明天的冠軍賽。」林建玟則說，原本目標是4強，各隊實力都很接近，選手們也很努力，希望可以拚到最後一戰完成目標。

京畿道隊捕手梁炫煜手上有著蠟筆小新的刺青貼紙，也將今天的好表現歸功小新。記者陳宛晶／攝影
京畿道隊捕手梁炫煜手上有著蠟筆小新的刺青貼紙，也將今天的好表現歸功小新。記者陳宛晶／攝影

普門中學 棒球

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