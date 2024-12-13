日職／西武平良海馬同意降薪轉後援續約 目標挑戰大聯盟
在與西武獅協商球隊定位無果後，火球男平良海馬今天終於完成第2次合約更改談判，不僅降薪5000萬日圓（約台幣1062萬），以年薪2億日圓（約台幣4248萬）完成簽約，也確定未來由先發轉任後援。
平良海馬2023年首度擔任西武獅先發，該季出戰23場戰績11勝7敗、防禦率2.40。不過今年他先發5場比賽後就在5月9日因右前臂緊繃被降至二軍，留下1勝2敗戰績，防禦率1.42。隨著教練團提出轉戰後援的主意，他也在8月8日以後援投手身分回歸一軍。
日前報導指出，平良海馬在第1次合約談判時表明想重回先發，但西武獅球團希望他擔任後援投手，雙方因此陷入分歧。經過一段時間後，最終達成共識，海馬願意降薪5000萬並且繼續擔任後援投手，「我簽了……是的。」
平良海馬表示，儘管並非如自己所願出任先發，但依然會力求表現。而談到有沒有可能挑戰大聯盟，他堅定表達決心：「那就是目標，如果不以此努力，在日本也不可能取得好成績。」
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