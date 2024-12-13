日職／軟銀撒幣開價10億日圓 爭取前火腿王牌強投棄美返日

旅美的前日本火腿隊強投上澤直之（Naoyuki Uwasawa）傳出將成為軟銀鷹的引援目標。據日媒《Sponichi Annex》報導，軟銀鷹已向上澤提出4年10億日圓（約新台幣2.2億元）的合約，試圖讓這位擁有豐富經驗的右投手回到日本職棒。

30歲的上澤直之去年賽季結束後透過火腿球團的入札制度挑戰大聯盟，先與光芒隊簽下小聯盟合約，後於3月被交易至紅襪隊。

上澤直之在大聯盟僅出賽2場，共投4局失1分，防禦率2.25。之後，他被下放至3A，整季在小聯盟出賽20場，繳出5勝4敗、防禦率7.63的成績。球季結束後未獲續約，成為自由球員。

目前，上澤正在日本國內調整狀態，計畫在今年底前決定明年的去向。除了軟銀鷹提出高額合約外，他的老東家日本火腿隊也已提出報價，形成爭奪戰。

軟銀鷹本季先盛後衰無緣拿下日本一，計畫在下季重整旗鼓，特別是針對投手陣容進行補強。由於先發輪值中的石川柊太已確定以3年6億日圓的價碼轉隊至羅德，讓軟銀急需填補先發空缺。曾在日職累積70勝的上澤也就被視為填補輪值的最佳人選。

報導指出，上澤在11月底與經紀人前往福岡，與軟銀鷹進行首次談判。軟銀提出4年總額10億日圓的合約條件，並持續與經紀團隊進行交涉。據了解，若有需要，軟銀可能會進一步調整合約，以提高競爭力。

上澤直之自2011年以第6順位加入日本火腿隊，一直效力至2023年。在此期間，他累積70勝，3度入選明星賽，並於2021至2023年連續三季投滿規定投球局數。表現相當穩定。包括前東家火腿也在積極爭取他回歸，形成與軟銀鷹的競爭。

對於未來的選擇，上澤目前尚未明確表態。他有可能選擇回到熟悉的日職環境，或繼續嘗試留在美國尋求機會。若他選擇加入軟銀鷹，將與昔日火腿隊友近藤健介、有原航平重聚，並可能成為球隊先發輪值的重要一環。