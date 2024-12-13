中職／「雞柳條」TAKAO提3條件確定與台鋼續約 第一條「不要炸我」

台鋼雄鷹隊成軍第一年就獲得許多球迷支持，除球員在場上展現奮戰精神，及啦啦隊女孩場邊活力應援外，吉祥物TAKAO也受許多球迷喜愛，如今雄鷹確定要和他續約。

TAKAO因外型被球迷戲稱「雞柳條」引發話題，儘管他曾呼籲別叫他「雞柳條」，但多數球迷仍這樣稱呼他。台鋼雄鷹官方頻道昨天上傳影片，領隊劉東洋指出，TAKAO在6隊吉祥物聲量穩居第1，因此雄鷹在與洋砲魔鷹續約前，決定先和TAKAO續約。

劉東洋還提到，會實現TAKAO許的3個願望，TAKAO寫道，「不要炸我」、「吃不完的魚」、「我想當唱跳歌手，想要出專輯」。劉東洋也承諾會實現這3個願望，影片尾聲預告，明年1月4日將舉辦續約儀式。

影片曝光後，球迷們紛紛留言表示，「雞柳條值得10年大合約」、「遠離油鍋，走進烤箱當烤雞」、「別隊都是靠球星吸引球迷，我是先被Takao吸引」。