中職／樂天啦啦隊再少1人？巫苡萱鬆口：合約只到今年底

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」日前傳出多位女孩出走，資深成員巫苡萱也透露合約只到年底，有考慮明年不跳，轉往主持界發展。

現年38歲的巫苡萱在2016年時加入樂天女孩前身「LamiGirls」，今年已是啦啦隊生涯第9年，同時身兼節目主持工作。有許多網友嫌她作為啦啦隊年紀太大，不過她強調，「不當啦啦隊的那天，一定是我選擇不跳了，而不是跳不動。」她也否認會接下應援團團長，請大家繼續支持現任團長Rina。

不料，過不到半個月，巫苡萱突然鬆口可能退休。據《自由時報》報導，她和球團合約只到今年底，目前仍在談論新合約，「雖明年湊滿10年，但覺得9這個數字也不錯，還在談，如果明年往主持走也可以，希望我主持的形象可以再鮮明一點。」

近來傳出多位樂天女孩離隊，巫苡萱認為，「每位女孩都有自己的想法和生涯規劃，離開不見得是壞事，也許往不同的方向前進，會有更精彩的火花。」