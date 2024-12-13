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新北U18／新北藍許子彥展雙刀 教頭評打擊比許子謙同期佳

中央社／ 台北13日電
新北U18棒球賽新北藍隊許子彥（前中）8強展現雙刀實力，單場2安2打點，後援登板投1局無失分，率隊擊敗新竹市隊，晉級4強。中央社
新北U18棒球賽新北藍隊許子彥（前中）8強展現雙刀實力，單場2安2打點，後援登板投1局無失分，率隊擊敗新竹市隊，晉級4強。中央社

新北U18棒球賽新北藍隊許子彥8強展現雙刀實力，單場2安2打點，後援登板投1局無失分，率隊擊敗新竹市隊，晉級4強，總教練鄭志強評價打擊、守備能力比哥哥許子謙同期更佳。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊今天8強與新竹市隊交手，新北藍隊許子彥先發扛7棒守三壘，1局下適時安打、帶有2分打點，5局下也有安打，今天單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點。

許子彥7局上接替登板後援投球，投1局沒被敲出安打，投出1次三振、1次保送，無失分，最快球速141公里，幫助球隊守住勝利，率隊以7比2搶勝晉級4強。

新北藍隊總教練鄭志強表示，許子彥打擊比目前效力中職味全龍隊的哥哥許子謙還要好，守備也比哥哥穩定，三壘守備左右範圍大，目前打擊出賽比較多，但每週會固定跟著投手群課表練習，現階段安排如果投球出賽會放在牛棚為主。

許子彥國中階段算是球隊主力投手，但他透露升上高中後自評身材沒有優質，希望以打擊為主，今天應該是高中生涯第4次在正式賽登板投球，可以在正式職棒比賽場天母棒球場投球很亢奮，也剛好是哥哥的主場。

今天單場2安2打點，但許子彥自評這個盃賽打擊沒有很穩定、時好時壞，不是技術面上的問題，主要是心態影響，教練團有提醒設定好球帶攻擊。

許子彥目前高二，被問起是否想追隨哥哥腳步挑戰職棒，他表示，還有一年的時間，先把球打好再評估，除了三壘外，內野其他位置也都想嘗試，希望可以成為內野工具人。

棒球 牛棚

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