快訊

法國年度最駭人事件：83人下藥性侵卻毫無犯罪意識

畫面曝…超商麵包袋內驚見「活蟑螂亂竄」 她嚇壞用指甲戳死小強

南韓下屆總統換誰當？民調：在野黨魁的「他」37％大勝執政黨魁

新北U18／石主恩率新北藍晉4強 修正控球成可用之兵

中央社／ 台北13日電
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊先發投手石主恩總計用94球投6局，被敲出5支安打，投出7次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，優質先發率隊搶勝晉級。中央社
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊先發投手石主恩總計用94球投6局，被敲出5支安打，投出7次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，優質先發率隊搶勝晉級。中央社

新北U18棒球賽新北藍隊8強與新竹市隊交手，先發投手石主恩投6局僅失2分，率隊以7比2搶勝晉級4強，總教練鄭志強表示，石主恩透過調整投球機制、找回控球，有望成明年選拔賽可用之兵。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊先發投手石主恩8強好投，總計用94球投6局，被敲出5支安打，投出7次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，優質先發率隊搶勝晉級。

新北藍隊1局下抓準對手開賽不穩，靠著5次四死球保送先拿2分，許子彥二壘打幫助球隊再添2分，接著又連選2次四壞保送、劉承佑高飛犧牲打添分，首局就攻下6分、奠定勝基。

新北藍隊3局下再起攻勢，古定玄率先敲出安打，2人出局後崔聖允補上安打，送回團隊第7分，新北藍順利搶勝。

新北藍隊總教練鄭志強表示，石主恩是鋁棒組的投手，奪下鋁棒聯賽大會最有價值球員（MVP），透過這個比賽也想要為明年的選拔賽做準備，今天8強讓石主恩擔任先發投手，提早適應木棒組的節奏和張力。

鄭志強也提到，先前的盃賽和友誼賽，石主恩的控球比較沒有這麼好，後來經過合作的運科單位貝思沛拉協助調整，改善投球機制，控球有調整回來，透過這段時間的比賽慢慢觀察，以他的投球能力，應該也會是接下來王貞治盃選拔賽的可用之兵。

棒球 王貞治盃

延伸閱讀

新北U18／教練一句「允許你三振」 高雄市莊偉晟7局完投飆10K

「半套性交易」藏身樹林民宅...樓上當宿舍 新北查獲逾20名按摩女

新北U18／12強冠軍教頭曾豪駒解鎖球評初體驗：不是球評、是看球

「看見需要」 新北農業志工彭敏華獲銅心獎：將愛與幸福傳出去

相關新聞

12強賽／陳傑憲母校發文祝賀 威剛宣布籌拍電影「冠軍之路」

中華隊在世界12強棒球賽打破外界預期，擊敗日本隊，奪下隊史3大賽首座冠軍。如今知名企業威剛科技宣布，將於下周二舉辦記者會，宣布籌拍電影《冠軍之路》，紀錄中華隊奪冠過程。 中華隊靠著隊長陳傑憲等2

中職／曾豪駒簽複數年合約 全猿出走之際「猿分」延續逾20年

曾豪駒新球季續留樂天桃猿隊陣營，他透露是在最近兩天做出決定，與猿隊簽下複數年合約，接下來還有國家隊的任務在身，球團也表達...

新北U18／12強冠軍教頭曾豪駒解鎖球評初體驗：不是球評、是看球

世界12強棒球賽冠軍教頭曾豪駒今天坐上主播台，為新北富邦U18國際青棒邀請賽擔任球評，面對球評初體驗，曾總笑說：「不是球...

新北U18／石主恩率新北藍晉4強 修正控球成可用之兵

新北U18棒球賽新北藍隊8強與新竹市隊交手，先發投手石主恩投6局僅失2分，率隊以7比2搶勝晉級4強，總教練鄭志強表示，石...

中職／再戰羅德！樂天桃猿第8屆亞洲門戶交流賽 明年2月開打

樂天桃猿隊延續傳統，2025年2月15、16日第八度進行「亞洲門戶交流賽」，將前往日本石垣島與日本職棒千葉羅德隊交手，樂...

新北U18／「允許你被三振」開啟高雄市致勝攻勢 莊偉晟7局完投飆10K

新北富邦U18國際青棒邀請賽8強賽交鋒，高雄市、台東縣在前6局上演投手戰，教練眼中「體力弱」的莊偉晟，以107球演出7局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。