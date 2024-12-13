新北U18／「允許你被三振」開啟高雄市致勝攻勢 莊偉晟7局完投飆10K

新北富邦U18國際青棒邀請賽8強賽交鋒，高雄市、台東縣在前6局上演投手戰，教練眼中「體力弱」的莊偉晟，以107球演出7局僅失1分完投勝，率領高雄市以6：1贏球，總教練洪榮宏賽後也直呼敬佩，體能在這半年來有很大突破。

莊偉晟是開賽先失分的一分，開賽以保送開局，加上隊友守備失誤，余新喆的安打幫助台東縣先馳得點；莊偉晟後續越投越穩，最終完投7局，僅被敲1安打、失1分，狂飆10次三振。

「這場比賽最讓我敬佩的，就是莊偉晟，過去從來沒有挑戰過這麼多球數，本來第四局就想把他換下來，但他一直說他可以。」洪榮宏指出，莊偉晟的技術沒有問題，但體能實在很不好，投手教練刻意安排他在兩個月前的比賽後就讓他關機、不投球，就是要讓他蓄積體能，以前投到3、4局看到他退板，都是明顯在喘，但今天都是教練這邊的指示要他退板重新調整，沒看到過去的體能問題。

莊偉晟前一次完投已是小學六年級，從開賽危機到後續回穩，他說：「開局很怕被打，後面覺得自己有很勇敢對決打者，隊友也都說你可以、投給他們打就好，交給我們守備。」

高雄市先發投手莊偉晟演出7局完投，左為雙胞胎弟弟莊偉祥。記者陳宛晶／攝影

對於教練提到的體能問題，莊偉晟也說自己很不喜歡跑體能，有時會小小偷懶，但必須逼自己去跑，「因為當一個先發投手要有續航力。」雙胞胎弟弟莊偉祥也在陣中，兩人也會在訓練時互嗆，莊偉晟說：「我們體力差不多。」

台東縣由陽宇先發3.1局被敲2安打、失1分，第4局留下一、三壘有人危機退場，陳世展接手投球，高雄市執行雙盜壘，一壘跑者雖在二壘前出局，但三壘上的張育豪順利跑回追平分。

陳世展第7局對謝程安投出觸身球，簡雷奇碰出一支落點巧妙的安打，台東隊在一出局、二三壘有人之際決定換上黃宇昇，第三、四棒曾睿恩、張育豪的適時安打建功，高雄市最終打下5分大局。

第7局突破投手戰基調，洪榮宏指出：「今天三、四棒表現很棒，第七局時和他們說，我現在允許你三振，但要在3顆球內要打到1顆，三振我不會怪你，我不要你摸，全力去攻擊，第七局攻擊放得更開，打出去的力道就更好。」