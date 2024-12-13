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中職／再戰羅德！樂天桃猿第8屆亞洲門戶交流賽 明年2月開打

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊第八度進行「亞洲門戶交流賽」，2025年前往石垣島與日職羅德隊交手。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊第八度進行「亞洲門戶交流賽」，2025年前往石垣島與日職羅德隊交手。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊延續傳統，2025年2月15、16日第八度進行「亞洲門戶交流賽」，將前往日本石垣島與日本職棒千葉羅德隊交手，樂天女孩也將到場為桃猿男兒應援。

「亞洲門戶交流賽」是近年相當熱門的台日棒球交流賽之一，也是桃猿隊春訓重大賽事，自2016年首次舉辦後，深受球迷喜愛，明年邁入第八屆。

樂天桃猿與千葉羅德海洋將上演精彩對決，樂天桃猿表示，非常感謝石垣市政府今年再次主辦這項賽事，透過國際交流讓台灣棒球持續進步。

樂天桃猿與易飛旅遊合作推出主題套裝行程，4天3夜包機主題套裝遊程，從台中清泉崗機場出發，行程包含兩場「亞洲門戶交流賽」門票，並安排樂天桃猿應援熱區保留席，讓10號隊友近距離感受賽場的熱烈氛圍。

此外還能夠參加應猿晚宴，不僅能與桃猿男兒及樂天女孩互動、合影，每位參加者還可以得到專屬應援毛巾乙條、樂天女孩限量珍藏明信片乙組，以及桃猿男兒親筆簽名球乙顆。

「亞洲門戶交流賽」獨家套裝遊程將在2024年12月16日上午10點整於易飛旅遊官網限量報名開搶，席次有限，先搶先贏，更多活動內容請至 https://www.ezfly.com/mkt/SpecialEvent，或洽易飛旅遊客服專線(02)7725-0800轉4。

千葉羅德 樂天女孩 樂天桃猿

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