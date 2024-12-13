新北U18／12強冠軍教頭曾豪駒解鎖球評初體驗：不是球評、是看球
世界12強棒球賽冠軍教頭曾豪駒今天坐上主播台，為新北富邦U18國際青棒邀請賽擔任球評，面對球評初體驗，曾總笑說：「不是球評，是看球。」
新北富邦U18國際青棒邀請賽邀請12強冠軍教練、國手們輪番坐上轉播台，與球迷分享12強之旅點滴，也以球評角度分析比賽觀點，這幾天已有林岳平、陳冠宇、郭俊麟、潘傑楷等人亮相，今天輪到曾豪駒，負責比賽為首爾、京畿道兩隊之間的「南韓內戰」。
曾豪駒事前也有了解，「這好像也是第一次有外國球隊進入複賽，代表國際棒球趨勢，不管日韓，大家都越來越進步，這是滿精彩、可以去期待的。」
談到球評初體驗，曾豪駒說凡事都有第一次，先去面對，之後就有經驗了；至於前幾天12強戰友們的表現，他笑說：「他們都很厲害，不用擔心。」
曾豪駒也提到，台灣高中棒球實力這幾年在能力、素質上都有很大提升，加上很多學校都開始與運科機構合作，在投球、攻擊上都展現很大幅度的進步。至於為自家樂天桃猿隊選材，他笑說球探都有在追蹤，接近選秀會再稍微了解。
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