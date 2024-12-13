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中職／曾豪駒簽複數年合約 全猿出走之際「猿分」延續逾20年
曾豪駒新球季續留樂天桃猿隊陣營，他透露是在最近兩天做出決定，與猿隊簽下複數年合約，接下來還有國家隊的任務在身，球團也表達讓他先專心把世界棒球經典賽資格賽的帶隊任務完成。
過程中是否有其他球隊接洽？曾豪駒表示，「有在洽談，稍微交換意見。」做出決定是在最近兩天，「非常謝謝球團的信任，未來繼續幫助球隊。」
樂天球團尚未正式公布他的職務，但預期將在一軍，曾豪駒也說：「位置由球隊去決定，不管在哪個位置都是盡自己能力。球隊讓我先專心把經典賽資格賽完成，也謝謝他們的信任。」
曾豪駒的選手、教練生涯都僅效力過一支球隊，起點為2003年代訓選秀被La New熊隊挑中，2014年轉任教練，曾於2020到23年擔任一軍總教練4季，兩度闖進總冠軍賽後落敗，今年改任二軍教頭，球團今天正式公布續約消息，明年曾豪駒將展開他在這支球隊的第22個年頭。
猿隊近年上演「全猿逃走」，去年陳俊秀、今年朱育賢都行使自由球員資格後轉隊，也有不少資深戰將遭到戰力外後轉投他隊延續生涯。2019年季後洪一中跳槽富邦悍將隊時，曾豪駒就曾獲挖角探詢，今年率領中華隊稱霸12強賽，也讓他的行情水漲船高，但最終都選擇「再續前猿」。
曾豪駒對此表示，「其實很多球員都是從Lamigo開始到現在，都有建立不錯的感情。」儘管不少選手離開，但他認為，「不管在哪個地方都可以一起為台灣棒球努力，都有共同目標。」
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