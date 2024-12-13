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12強賽／陳傑憲母校發文祝賀 威剛宣布籌拍電影「冠軍之路」
中華隊在世界12強棒球賽打破外界預期，擊敗日本隊，奪下隊史3大賽首座冠軍。如今知名企業威剛科技宣布，將於下周二舉辦記者會，宣布籌拍電影《冠軍之路》，紀錄中華隊奪冠過程。
中華隊靠著隊長陳傑憲等28名球員、豪華教練團、辛苦的情蒐及工作人員努力下，打破外界質疑，奪下得來不易的冠軍，感動全台棒球迷。
台鋼雄鷹隊吳念庭與陳傑憲都畢業於日本岡山共生高校，吳念庭日前返回母校時，發現校門口掛著恭喜陳傑憲的紅布條。岡山共生高校官方X帳號昨天也發文表示，「感謝岡山共生高校帶給我們感動與活力，期待陳傑憲選手未來的活躍表現！」
據「ETtoday財經雲」報導，威剛科技指出，下周將於總部舉行電影籌拍記者會，電影名為《冠軍之路》，內容將會是中華隊在12強賽事中的心路歷程。
記者會由威剛董事長陳立白親自具名邀請，當天出席貴賓包括冠軍中華隊球員、教練、文策院董事長蔡嘉駿、中華職棒會長蔡其昌及台灣運彩總經理林博泰。
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