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中職／曾豪駒續留桃猿職務待後續公布 打教鍾承祐約滿不續聘

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
世界12強棒球賽冠軍教頭曾豪駒續留樂天桃猿隊，但職務待定。 聯合報系資料照
世界12強棒球賽冠軍教頭曾豪駒續留樂天桃猿隊，但職務待定。 聯合報系資料照

世界12強棒球賽冠軍教頭曾豪駒續留樂天桃猿隊，球團今天正式公布續約消息，同時宣布一軍打擊教練鍾承祐不續聘。

曾豪駒為樂天球團史第一位總教練，曾兩度率隊進入台灣大賽，今年更帶領中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍。樂天球團肯定曾豪駒教練的帶隊能力，於近日完成續約，曾豪駒教練職務將於教練團成員底定後一併公布。

曾豪駒的選手、教練生涯都僅效力過一支球隊，起點為2003年代訓選秀被La New熊隊挑中，2014年轉任教練，曾於2020到23年擔任一軍總教練4季，兩度闖進總冠軍賽後落敗，今年改任二軍教頭，下一步動向將續留猿軍，將是他在這支球隊的第22個年頭。

此外，鍾承祐合約到期後將不續聘，樂天球團對鍾承祐教練的付出與貢獻表達感謝，也祝福他未來一切順利。

曾豪駒 樂天桃猿 鍾承祐

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