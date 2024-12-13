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中職／吳念庭接受日媒專訪談台灣生活 坦言沒免治馬桶不習慣

聯合新聞網／ 綜合報導
吳念庭。聯合報系資料照
吳念庭。聯合報系資料照

台鋼雄鷹吳念庭到日本就讀岡山縣共生高校後，經歷15年異地生活，今年終於回台灣打球。他近日接受日媒《Full-Count》專訪時提到，日本與台灣生活不同之處。

吳念庭2023年離開日職西武獅隊，今年返台加盟雄鷹，他近日接受訪問時表示已習慣台灣生活，「與東京相比，台灣的節奏較悠閒。」吳念庭提到，台灣氣候比日本悶熱，且中職6隊主場都在戶外，與日職相比體力消耗更大，因此更注重賽後恢復。

吳念庭指出，日本有許多室內球場，設施也非常完善，例如冷水浴池，食物種類也很豐富。以前認為這些是理所當然，離開後才覺得當時真的很幸福。

飲食方面，吳念庭稱讚台灣菜很好吃，但有點油膩，早上起來想吃點清爽的東西，例如烏龍麵或蕎麥麵；而不是便當。幸好台灣美食街有很多日本料理店，懷念日本味時，就會去「丸龜製麵」，味道幾乎和日本一樣。

另外，吳念庭認為免治馬桶應該是基本配備，但台灣並非如此，所以現在必須帶濕紙巾，才去上廁所。他也笑說，在日本時很喜歡桑拿，但台灣比較少見，因此私下回日本時都會去一趟。

免治馬桶 台鋼雄鷹 吳念庭

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