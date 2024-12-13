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中職／獅留陳韻文 端隊史最大約5年月薪75萬

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
統一獅隊投手陳韻文傳出有機會簽下5年、平均月薪約在75萬元的隊史最大合約。 聯合報系資料照
統一獅隊投手陳韻文傳出有機會簽下5年、平均月薪約在75萬元的隊史最大合約。 聯合報系資料照

今年中華職棒自由球員市場熱鬧滾滾，朱育賢昨天正式轉戰味全龍隊，雙方簽下四年、總值四千八百萬元的合約，而吸引多隊報價的陳韻文則有望續留統一獅隊，昨天傳出有機會簽下五年、平均月薪約在七十五萬元的隊史最大合約。

味全龍隊與朱育賢在昨天完成簽約程序，經聯盟公告正式轉隊，預計明年一月舉辦加盟記者會，由於朱育賢原先穿的八十五號在龍隊是屬於紀念徐生明的退休背號，朱育賢換新隊衣也要換背號。

至於外界關心的合約內容，龍隊指出，與朱育賢簽下的合約為四年，合約總值含激勵獎金為四千八百萬元，而根據自由球員制度，猿隊可選擇金錢補償或是部分金錢加上一名補償球員，龍隊的廿五人保護名單已經提交聯盟。

陳韻文的去向也有望近日底定，作為中職救援紀錄保持人的他，投身自由球員市場吸引台鋼雄鷹中信兄弟等隊關注，而獅隊也全力留人，有望端出超越二○一三年郭泓志的三年總值四○八○萬元合約。

針對與陳韻文洽談的進度，獅隊領隊蘇泰安僅表示，目前還在討論合約細節，正在往好的方向前進，期待這兩天會有機會達成共識。

陳韻文二○二二年與獅隊簽下的三年合約在今年到期，本季出賽卅九場，十次救援成功讓他連續八個球季都取得雙位數救援成功，投了卅三點一局，有卅六次三振，防禦率四點五九，生涯累積一百五十四次救援成功是中職史上最高。

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