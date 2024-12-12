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海峽兩岸學生棒球聯賽落幕 金門中正國小U12摘銀

中央社／ 金門12日電
第5屆海峽兩岸學生棒球聯賽日前順利落幕，金門縣中正國小（前藍衣）首次參賽，在U12組賽事奪得亞軍。圖／中正國小提供
第5屆海峽兩岸學生棒球聯賽日前順利落幕，金門縣中正國小（前藍衣）首次參賽，在U12組賽事奪得亞軍。圖／中正國小提供

金門中正國小參加第5屆兩岸學生棒球聯賽，在U12組賽事奪得亞軍；中正國小棒球隊教練鄭宇神說，能在大型兩岸賽會拿下亞軍，對金門棒球是重要里程碑，盼藉此招收更多喜歡棒球孩子。

第5屆海峽兩岸學生棒球聯賽自7月起陸續在中國北京、鄭州、昆明舉行分站賽，最終台灣有19支隊伍，共487名選手闖進12月5日到10日在深圳舉行的總決賽；金門中正國小今年首度參加聯賽，於分站賽中過關斬將，最終在總決賽U12組賽事中奪得亞軍。

鄭宇神今天接受中央社記者採訪表示，中正國小棒球隊自2009年成立，近年來在台灣也獲得許多好成績，這次是因中華民國棒球協會邀請，才首次參與海峽兩岸學生棒球聯賽。

鄭宇神表示，到台灣比賽1次可能要花新台幣10幾萬，金門在地棒球資源又相對少，目前只有2間國小、1間國中有棒球隊，當中正國小選手們需要更高強度比賽，就只能請金城國中棒球隊協助。

鄭宇神說，這次參加兩岸學生棒球聯賽可以跟更多不同學校交流，對中正國小選手來說，不論是臨場表現、比賽經驗都有很大助益，這次成績也很好，贏過許多台灣強校如福林國小、東園國小等。

鄭宇神也說，這週末將在金門舉辦的金酒盃，有許多台灣隊伍會來金門交流，「我就很開心，就不用花很多錢，又能跟很多對手比賽」。

鄭宇神說，這次能在大型兩岸賽會中拿下亞軍，對於金門棒球來說是重要里程碑，希望藉此機會廣納人才，招收更多喜歡棒球運動的孩子。

U12 兩岸學生棒球聯賽 教練 金門

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