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中職／朱育賢正式披上龍袍 4年合約總值4800萬

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
朱育賢。報系資料照
朱育賢。報系資料照

味全龍隊招攬朱育賢的進度從「合約共識」到「塵埃落定」，雙方今天完成簽約程序，經聯盟公告正式轉隊，預計明年1月舉辦加盟記者會。

中華職棒今天在自由球員狀況進行更新，在11月11日宣告成為自由球員的朱育賢，今日身分轉為味全龍隊所屬球員，龍隊隨後也發表聲明，聯盟公告朱育賢自由球員權利行使之訊息，球隊預計一月舉行記者會，詳情後續公布。

日前傳出龍隊與朱育賢達成平均月薪85萬元的4年合約，而龍隊今天也對此回應，與朱育賢簽下的合約為4年，合約總值含激勵獎金為4800萬元。

而在龍隊正式網羅朱育賢後，依據中職自由球員制度，猿隊可以選擇朱育賢今年年薪125％的全額補償，或年薪75％加1名補償球員，龍隊對此表示25人的保護名單已經提交給聯盟。

味全龍 朱育賢 自由球員

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