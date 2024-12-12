中職／盼壽山學弟文武雙全 悍將新秀盧柏華設獎學金又捐球棒

21歲捕手盧柏華在今年中華職棒選秀會獲得富邦悍將隊第五指名，今日回到母校桃園市壽山高中，為學弟們設置獎學金並捐贈25支球棒助學校棒球隊發展，希望藉此減輕學弟們的負擔。

壽山高中近年陸續有球員投入職棒，不過盧柏華是壽山高中首位職棒野手，此次選擇回饋母校，盧柏華表示，想法來自高中棒球生涯的深刻記憶：「我知道高中是許多球員首次接觸木棒的階段，練習中經常會遇到斷棒困擾，希望藉由捐贈球具，幫助學弟們更專注於提升技術，少一些後顧之憂。」

高中時期盧柏華除了球場上認真投入外，學業方面表現也十分優異，還曾獲得市長獎，也是他設置獎學金給能獲得市長獎學弟的起因，他表示，市長獎需要高中三年的學業成績達到一定水準才有機會獲得，希望勉勵學弟們可以課業球技都要並重。

盧柏華國中時常有職棒的學長回學校指導，或將球具義賣回饋給球隊，也給自己立下目標，如果有機會打到職棒也要知恩圖報，這份感恩讓他在邁向職業的道路上始終不忘初心，選擇用實際行動回饋母校，延續棒球精神。

壽山高中校長黃華彩表示，感謝柏華回到母校，除了設置獎學金並捐贈球棒，幫助學弟們減輕訓練負擔，並鼓勵他們兼顧學業與球技，為學弟們樹立了榜樣，祝福你在職棒的道路上持續進步，實現更多夢想。

帶了盧柏華高中三年的教練郭東晏也感謝柏華對母校的飲水思源，不忘本的態度令人讚揚，高中就為球隊立下不少汗馬功勞及佳績課堂上也從不讓師長們擔憂，不僅學業成績名列前茅，私下生活也相當自律。