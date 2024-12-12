辜仲諒感性談台灣棒球 「這不是運氣、放火花一炮」

在世界12強棒球賽冠軍戰中，中華隊完封日本，勇奪隊史首座世界冠軍，為台灣棒球史寫下輝煌的一頁，也引起全台狂熱，身為中華民國棒協理事長的辜仲諒因為千萬級加碼被外界視為大英雄。11日辜仲諒以中國信託慈善基金會董事長的身份出席活動致詞，他感性地提到台灣因為棒球而更加有自信。

這也是冠軍賽後辜仲諒首度在螢幕前大談台灣棒球，他說，「我們台灣現在不怕日本、更不怕美國，因為我們是No.1，這就是我們台灣的自信，這對台灣人來講，非常非常的可貴，我們要好好的珍惜它。」

辜仲諒表示，台灣棒球拿了世界冠軍這不只是台灣的紀錄、而是世界紀錄，「我們從以前在棒球方面是跟日本人學，可是我們很崇拜洋人，因為他們有大聯盟，可是這一次從12強打入4強，4強又打到世界第一，我覺得我們已經打破我們以前的瓶頸，我相信我們的現在的年輕棒球選手，對自己、對我們台灣的棒球更有信心。」

他接著提到，這次很多人因為他是中華棒協理事長而恭喜他，台灣打到世界冠軍，可是有一個錯誤觀念，「很多人跟我講，我們這一次運氣不錯，不曉得下一次還有沒有這樣的運氣，這不是運氣、這不是放火花一炮而已，我們在棒球將近15年的時間，灌溉給予很多的養分。」

從中華隊U12到U18一路打贏韓國跟日本，當做職業選手的時候，這些孩子看到韓國跟日本會怕嗎？「不會怕」。所以我們這些小孩U18再上去就是職業，後面有好戲看，我們台灣只會越來越強。

辜仲諒分享，因為棒球緊緊把台灣人黏在一起，他說非常感動，這次冠軍賽臨時去了日本，看著台灣從12強打進4強，他說看到滿滿的台灣球迷七、八千人同一條心為台灣加油，唱同樣的歌、喊叫聲也一致。

「誰說台灣人不團結？去日本東京巨蛋看一看，台灣人多團結，比日本人和韓國人還團結，團結到所有的人包括日本人都被我們感化了。這不是運氣、也不是暫時性的。」

辜仲諒也說，日前他跟一個小朋友在聊天，辜問小朋友說，如果你在棒球場上碰到很緊張的時候，你會不會害怕，小孩說「會、甚至有時候會發抖」，辜回說那是正常的，並問他害怕的時候怎麼克服？小孩說，「我就跟我自己講我要勇敢，我要有勇氣去面對它。」

辜仲諒說，第一次上場碰到緊張的時候，我們大人也是，碰到非常緊張的時刻或是危機的時候，大家都會緊張、害怕，那你怎麼去克服它？就是不斷地去突破。小朋友就是要讓他從小打棒球、參加很多的比賽，在比賽裡面第一次失敗，慢慢地突破它，你一旦突破了，你就有「自信」，這很重要「自信」，辜仲諒連說了兩次自信。

他提到，「一個人如果沒有自信，他不敢有夢想，一個人如果不懂得去克服害怕，他就沒有自信」，所以辜仲諒說，包括他自己的小孩，還有他現在正在長大的孫子，都被辜仲諒要求要打棒球，或是任何團體運動，「我覺得對小孩子，除了念書之外，這是一個非常重要的教育」，他稱作「運動教育、團體運動教育，從團體活動裡面學習怎麼跟人家相處，學習怎麼大家一起合作，學習犧牲我幫助整個團隊，這是教科書裡面沒有。」

辜仲諒提到，包括他自己也是從小打棒球，很多東西都是從棒球中學習，棒球是國球、棒球是我們的驕傲，他說，我們現在台灣也不怕日本、更不怕美國，因為我們是No.1，這就是我們台灣的自信。這個就是對台灣人來講，非常非常的可貴，我們要好好的珍惜它。