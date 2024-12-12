新北U18／京畿道晉級8強上演內戰 金碩彬2度來台愛上火鍋

新北富邦U18國際青棒邀請賽12強淘汰賽，京畿道隊把握住4局上的攻勢，以5：3逆轉擊敗嘉義縣隊，不過挺進8強後就要與同樣來自南韓隊的首爾隊進行「內戰」，總教練林建玟有信心勝出，「相信明天會有精彩的比賽。」

東石高中組成的嘉義縣隊原本是領先的一方，1局下就攻下2分取得2：1領先，3局下又是2支安打後靠推進得到第3分；然而4局上京畿道隊單局敲出4支安打，加上嘉義縣隊一次失誤，讓京畿道隊攻勢串聯得到3分逆轉，5局上更是在2出局後因為2失誤、2保送，又送給京畿道隊1分。

林建玟指出，今天球員想要贏下比賽的企圖心很強烈，4局上的攻勢有3次盜壘協助，主要是發現對方投手節奏一致，評估下覺得可以盜壘。

隊長金碩彬今天敲出雙安，不過他表示打擊節奏其實不算好，敲出安打有點運氣成分，這次來到台灣，因為想要參加職棒選秀，自己希望有所發揮，作為隊長也鼓勵隊友們一定要贏，欣賞的職棒選手是洋基隊的賈吉、樂天巨人隊的尹棟熙。

明天京畿道隊要與首爾隊爭取四強門票，金碩彬表示：「過去3次對決，已經知道如何贏過他們。」林建玟也說：「相信我們可以勝出。」兩隊過去對戰3次，由京畿道隊取得2勝1敗。