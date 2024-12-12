中職／5年4500萬隊史最大約！ 陳韻文有望續留獅隊

今年中華職棒自由市場熱鬧滾滾，繼朱育賢情定味全龍隊後，吸引多隊報價的陳韻文則有望續留統一獅隊，今日傳出有機會簽下5年、平均月薪約在75萬元的隊史最大合約。

作為中職救援紀錄保持人的陳韻文，今年投身自由球員市場吸引台鋼雄鷹、中信兄弟等隊關注，而獅隊也全力留人，有望推出超越2013年郭泓志的3年總值4080萬元的合約。

針對與陳韻文洽談的進度，統一獅領隊蘇泰安僅表示，目前還在討論合約細節，正在往好的方向前進，這兩天會有機會達成共識。

陳韻文今年球季出賽39場，戰績2勝4敗、4中繼、10次救援成功，連續8個球季都取得雙位數救援成功，投了33.1局，有36次三振，防禦率4.59，生涯平均防禦率3.56，累積154次救援成功是中職史上最高。