中職／5年4500萬隊史最大約！ 陳韻文有望續留獅隊
今年中華職棒自由市場熱鬧滾滾，繼朱育賢情定味全龍隊後，吸引多隊報價的陳韻文則有望續留統一獅隊，今日傳出有機會簽下5年、平均月薪約在75萬元的隊史最大合約。
作為中職救援紀錄保持人的陳韻文，今年投身自由球員市場吸引台鋼雄鷹、中信兄弟等隊關注，而獅隊也全力留人，有望推出超越2013年郭泓志的3年總值4080萬元的合約。
針對與陳韻文洽談的進度，統一獅領隊蘇泰安僅表示，目前還在討論合約細節，正在往好的方向前進，這兩天會有機會達成共識。
陳韻文今年球季出賽39場，戰績2勝4敗、4中繼、10次救援成功，連續8個球季都取得雙位數救援成功，投了33.1局，有36次三振，防禦率4.59，生涯平均防禦率3.56，累積154次救援成功是中職史上最高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言