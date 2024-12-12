快訊

獨／新北警察局長遭批帶7人「包圍」議員 她開記者會爆霸凌案：深感恫嚇

台大不孕症名醫爆性騷 台中這醫院證實：上月在北部分院任職

疑酒駕又毒駕！台中22歲男狂飆亂撞6車 釀1死2傷恐怖畫面曝

中職／5年4500萬隊史最大約！ 陳韻文有望續留獅隊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊投手陳韻文傳出有機會簽下5年、平均月薪約在75萬元的隊史最大合約。 聯合報系資料照
統一獅隊投手陳韻文傳出有機會簽下5年、平均月薪約在75萬元的隊史最大合約。 聯合報系資料照

今年中華職棒自由市場熱鬧滾滾，繼朱育賢情定味全龍隊後，吸引多隊報價的陳韻文則有望續留統一獅隊，今日傳出有機會簽下5年、平均月薪約在75萬元的隊史最大合約。

作為中職救援紀錄保持人的陳韻文，今年投身自由球員市場吸引台鋼雄鷹、中信兄弟等隊關注，而獅隊也全力留人，有望推出超越2013年郭泓志的3年總值4080萬元的合約。

針對與陳韻文洽談的進度，統一獅領隊蘇泰安僅表示，目前還在討論合約細節，正在往好的方向前進，這兩天會有機會達成共識。

陳韻文今年球季出賽39場，戰績2勝4敗、4中繼、10次救援成功，連續8個球季都取得雙位數救援成功，投了33.1局，有36次三振，防禦率4.59，生涯平均防禦率3.56，累積154次救援成功是中職史上最高。

中職 統一獅 陳韻文

延伸閱讀

中職／朱育賢與龍隊達初步共識 桃猿留人失敗：已盡最大誠意

中職／陳韻文4隊追逐近日將有答案 考慮面向不只金額年限

中職／朱育賢加盟味全龍幾乎塵埃落定 桃猿投入陳子豪爭奪戰將更積極

中職／知名球評爆料味全龍領先朱育賢爭奪戰 有望獲4年合約

相關新聞

中職／5年4500萬隊史最大約！ 陳韻文有望續留獅隊

今年中華職棒自由市場熱鬧滾滾，繼朱育賢情定味全龍隊後，吸引多隊報價的陳韻文則有望續留統一獅隊，今日傳出有機會簽下5年、平...

經典賽／陳傑憲「過勞」？蔡其昌：相信傑憲、相信豪駒

明年2月舉行的世界棒球經典賽資格賽，除了冠軍教練團延續，今年世界12強棒球賽奪冠成員中，只有隊長陳傑憲續戰，也引發球迷擔...

棒球／彰藝校友游竣宥入選中信兄弟隊 高二生黃靖智入選亞青中華隊

彰化二名棒球子弟再傳捷報!彰化藝術高中校友游竣宥參加中華職棒選秀，獲中信兄弟指名入選，藝術高中高二生黃靖智則入選U18亞...

新北U18／聽吉力吉撈的話找回強打本色 張育豪想當全方位捕手

新北富邦U18青棒賽，普門中學組成的高雄市隊以9：1擊敗澳洲昆士蘭隊晉級八強，捕手張育豪展現豪打本色，4打數2安打分別是...

新北U18／9安打有6長打 高雄打擊復甦挺進八強

高雄市隊在新北富邦U18青棒賽12強淘汰賽中，以9：1擊敗澳洲昆士蘭隊，取得8強門票，打擊終於發揮，總教練洪榮宏認為能為...

經典賽／資格賽35人名單 12強國手僅陳傑憲有望續戰

中華隊奪下世界十二強棒球賽冠軍，又要迎接明年二月世界棒球經典賽資格賽，總教練曾豪駒率領原班教練團續戰，卅五人名單只有一人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。