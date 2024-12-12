棒球／彰藝校友游竣宥入選中信兄弟隊 高二生黃靖智入選亞青中華隊

彰化二名棒球子弟再傳捷報!彰化藝術高中校友游竣宥參加中華職棒選秀，獲中信兄弟指名入選，藝術高中高二生黃靖智則入選U18亞洲青棒錦標賽中華培訓隊，彰化縣長王惠美說，縣府將持續推動棒球4大政策，包括整修八卦山棒球場，期待未來為彰化培育更多優秀運動選手。

縣長王惠美恭賀游竣宥與黃靖智，並表示，這些新一代優秀棒球員跟隨著世界棒球12強冠軍選手彰藝中校友江國豪、陳冠偉，職棒好手李祐賢、郭泰呈、薛毓達以及「社區棒球旅美第一人」沙子辰等師兄們的腳步，在體壇逐漸嶄露頭角發光發熱，縣府團隊也要再為這些孩子做更多，讓彰化囝仔可以飛得更高、飛的更遠。

江國豪、陳冠偉等人在世界棒球12強奪冠後，陸續回到員林東山國小、彰化藝術高中母校經驗分享，縣府也特聘他們在球季後回到彰化當特聘教練指導各校棒球，江國豪等人更鼓勵學弟們遇到挫折千萬不能輕言放棄，成功需經過辛苦淬鍊。

王惠美表示，縣府多年來積極完善基層棒球培育環境，打造4級銜接的培育體系，從國小、國中、高中至大學，確保選手發展機會，希望讓選手無後顧之憂。