新北U18／聽吉力吉撈的話找回強打本色 張育豪想當全方位捕手

新北富邦U18青棒賽，普門中學組成的高雄市隊以9：1擊敗澳洲昆士蘭隊晉級八強，捕手張育豪展現豪打本色，4打數2安打分別是二壘、三壘打，吉力吉撈．鞏冠的一句話，讓他決定全力揮擊。

張育豪的身材條件好，總教練洪榮宏指出，有成為攻擊型捕手的潛力，也希望他在打擊時展現企圖心，就算揮棒落空也沒關係，「推打一直以來都不錯，但也希望他有拉打能力，現在就差這一塊。」

張育豪今天2支安打都是右外野的反方向長打，他表示，昨天調整後想要把球盡量帶進來攻擊，主要考量到風勢，「前面幾次打的強勁反而被吹回來。」

日前在NIKE青棒訓練營中，張育豪獲選最佳捕手，也剛好與強打捕手吉力吉撈．鞏冠有交流，「他告訴我們，打擊就全力往中間方向去打，全力揮擊打到的球才會強勁，前兩場自己沒有做到，昨天跟教練、同學討論後，今天有照這個方向走。」

新北富邦U18青棒賽，高雄市隊張育豪。記者蘇志畬／攝影

今年成為亞洲青棒賽中華隊國手，張育豪也希望能夠在世青賽展現能力，國三才練捕手的他，雖然臂力備受稱讚，但自認還不到最好，也希望自己不僅成為攻擊型，而是全方位的捕手，「要能夠掌握比賽也能適時長打，守備方面還要提升。」

過去雖然速度也不錯，但張育豪自嘲：「國三的時候受傷，體重從60幾公斤變成80公斤，速度回不來了，變成中長打型。」

過去受訪話不多的張育豪，到高三能夠侃侃而談，他透露，這是父母的提醒，自己平時會多看運動心理相關的書，培養溝通能力，未來也有旅外的目標，因此英文課上得特別認真。