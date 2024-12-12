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新北U18／9安打有6長打 高雄打擊復甦挺進八強

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
新北富邦U18青棒賽，高雄市隊先發投手陳宥銘。圖／新北富邦U18青棒賽提供
新北富邦U18青棒賽，高雄市隊先發投手陳宥銘。圖／新北富邦U18青棒賽提供

高雄市隊在新北富邦U18青棒賽12強淘汰賽中，以9：1擊敗澳洲昆士蘭隊，取得8強門票，打擊終於發揮，總教練洪榮宏認為能為明天的比賽做好準備。

高雄市預賽兩場合計攻下6分，今天攻勢猛烈，全場9支安打有6支長打，外加6次四壞、2次觸身球，在3到5局合計攻下8分，突破前兩局1：1平手的僵局。

洪榮宏指出，今天團隊的攻勢比較有發揮，昨天觀察澳洲投手比較以直球為主，變化球相對不準，所以提醒球員積極攻擊，這次與國外球隊交手，也感覺到對方比較享受比賽，「稍微聊了一下，他們覺得我們比較拘謹，我想也要慢慢突破，從我開始，讓學生放開心情。」

普門中學組成的高雄市隊，4名投手合力投出12次三振，先發的陳宥銘4局7K失1分拿下勝投，洪榮宏表示，陳宥銘目前才高二，還有進步空間，平時不是三振型，不過也注意到對方比較不會打變化球，剛好陳宥銘今天變化球也投得不錯。

中間出現小插曲，4局下開路先鋒陳韋帆敲出外野飛球繞過三壘時，外野手已經掌握球，卻還是往本壘繼續衝，反而奉送出局數，紀錄上仍是三壘安打。

新北富邦U18青棒賽，高雄市隊陳韋帆。記者蘇志畬／攝影
新北富邦U18青棒賽，高雄市隊陳韋帆。記者蘇志畬／攝影

洪榮宏賽後談及此事表示，當下就有跟選手溝通，原來是自己當下手腕有稍微小繞圈，被陳韋帆看到以為是叫他衝本壘，「這也代表他場上觀察、應變很快，其實他從一年級就表現得很不錯。」

現在高二的陳韋帆在這次賽事因學長受傷而扛起先發第一棒，今天2打數敲出二壘打、三壘打，另有1次觸身上壘，他表示，今天打擊感覺比較好，這次盃賽狀況也維持不錯，「第1棒責任是要上壘，我也喜歡打第1棒，很多攻擊機會。」

新北富邦U18青棒賽，高雄市隊以9：1擊敗澳洲昆士蘭隊。圖／新北富邦U18青棒賽提供
新北富邦U18青棒賽，高雄市隊以9：1擊敗澳洲昆士蘭隊。圖／新北富邦U18青棒賽提供

普門中學

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