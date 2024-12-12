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經典賽／陳傑憲「過勞」？蔡其昌：相信傑憲、相信豪駒
明年2月舉行的世界棒球經典賽資格賽，除了冠軍教練團延續，今年世界12強棒球賽奪冠成員中，只有隊長陳傑憲續戰，也引發球迷擔心是否「過勞」，中華職棒會長蔡其昌今天表示，這是在決策當下資訊中，做出的合理安排。
昨天舉行的選訓會議中，通過由曾豪駒率領的12強教練團續任經典賽資格賽職務，而35人名單中，旅外占了12、13位，唯一與12強名單重複的只有陳傑憲。
曾豪駒坦言，會大幅換血是考量球員整季到打完12強的疲勞，原本也想讓陳傑憲休息，但詢問本人後有高度意願，加上在12強感染團隊的能力，所以讓他再戰一次。
這也讓球迷開始討論，是否該讓陳傑憲連續打這麼多場國際賽，蔡其昌今天在個人臉書上回應球迷討論，「其實雙方的觀點都是出於喜歡傑憲、愛傑憲。我也和大家一樣，怕他過於勞累，影響明年的職棒例行賽。」
不過蔡其昌也說：「但也期待看到他精彩球技，為國爭光，更希望這些好表現，能帶給傑憲棒球人生更多的榮譽與實質的回報。」
蔡其昌理解因為兩派的矛盾而在網路上引發球迷討論，但陳傑憲有著強烈的意願、強大的實力，也是教練團選擇他的原因，「對未來什麼是最好，沒有人知道，人生如此，棒球也是。所以，決策當下只能用掌握得到的資訊，做合理的安排。」
延續12強奪冠的關鍵字「相信」，蔡其昌也說：「我選擇相信傑憲、相信豪駒總教練！」
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