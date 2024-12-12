經典賽資格賽／35人名單出爐 陳傑憲有望續戰

中華隊奪下世界十二強棒球賽冠軍，又要迎接明年二月世界棒球經典賽資格賽，總教練曾豪駒率領原班教練團續戰，卅五人名單只有一人跟十二強重複，就是隊長陳傑憲。

昨天召開的經典賽資格賽選訓會議，一致通過由曾豪駒提出的教練團以及卅五人名單，中華職棒秘書長楊清瓏表示，選訓委員肯定曾豪駒帶領中華隊在十二強奪得最高榮耀，向他表達最高敬意與感謝。

曾豪駒理解經典賽有不同壓力，他說：「每隊都有一定實力，尤其在十二強拿下好成績，責任愈來愈重，各隊對我們也提高警覺。」

中華隊卅五人名單包括投手廿位、捕手三位、內野手七位、外野手五位，以年輕球員為主，視球員身體狀況仍有可能異動，最終廿八人名單預計明年一月底公布。

經典賽陣容與十二強名單幾乎沒有重複，曾豪駒表示，主要考量十二強選手從開季到賽事結束，關機時間較其他選手晚，也希望藉由新的陣容擴張台灣棒球人才，未來組成更好的中華隊。

陳傑憲成為唯一例外，他在十二強打擊率高達六成二五，加上冠軍賽轟出三分砲獲選大會ＭＶＰ，曾豪駒說：「我們也希望他有時間休息，但他有非常高度的意願，十二強表現有目共睹，對選手、團隊都有很好的渲染力。」

卅五人名單約十二、十三位旅外球員，台美混血球員卡洛爾、費爾柴德是否入列？中職會長蔡其昌透露，邀請兩位大聯盟選手的目標放在經典賽正賽。

經典賽資格賽將在明年二月廿一日開打，分為Ａ、Ｂ組，中華隊與尼加拉瓜、西班牙、南非的Ａ組賽程在台北大巨蛋舉行，取兩席晉級後年會內賽。