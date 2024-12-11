快訊

蘋果突推iOS 18.2！Siri整合ChatGPT不再笨笨的 Apple Intelligence新功能一次看

專訪／敖犬禮金包3600引爆全網討論 阿緯：未遵守承諾

UBL／李斯特連3場完投勝 助輔大搶下第7勝

中央社／ 台北11日電

大專棒球聯賽（公開一級）預賽輔仁大學李斯特今天對中信科大先發用119球完投9局，僅失1分責失分，率隊以4比1搶下第7勝，這也是他本屆投出的第3場完投勝。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）第2階段預賽輔仁大學今天與中信科大在台東第二棒球場交手，輔仁大學先發投手李斯特展現壓制力，開賽1局下雖然稍有危機，被敲出2支安打攻占二、三壘，但力守不失分，

李斯特4局下再遇到危機，單局被敲出3支安打失掉1分，但越投越穩，總計用119球投9局，被敲出6支安打，投出8次三振、2次四死球保送，失掉1分責失分，完投率隊搶勝。

輔仁大學今天2局上靠著保送、莊欽仰、周秉恆接連安打先攻下2分，4局上再靠著許賀捷安打、盜壘，莊欽仰安打推進，趙睿勝安打送回1分，曾佑恩補上安打，替球隊多添1分保險分，輔大順利搶勝。

李斯特在預賽11月26日對崑山科大比賽用88球完投勝，12月1日對嘉義大學比賽用球數較多，但也用126球投完投，今天再投出好表現，連3場完投勝，總教練周德賢稱讚是聰明會玩球的投手，雖不是三振型投手，但能將進壘位置壓在邊邊角角，吸引打者出棒、有效製造出局數。

棒球

延伸閱讀

新北U18／12強出爐 3支國外球隊晉級

12強掀棒球熱 高市宣布加碼1500萬挹注三級棒球

兆豐銀捐迷你棒球 董座董瑞斌不忘喊話統一獅明年要贏

UBL／黃丞翊延長賽12局再見安 世新首勝開張

相關新聞

經典賽／12強隊長陳傑憲唯一續戰！35人名單旅外超過1/3

迎接2025年的世界棒球經典賽資格賽，中華隊今天舉行選訓會議，「龍貓」曾豪駒帶領12強原班教練團續戰，而35人名單大換血...

經典賽／蔡其昌談大名單：陳傑憲有使命感、暫不邀請2大MLB球星

備戰明年世界棒球經典賽資格賽，中華隊今天舉行選訓會議，35人名單大換血，只有12強棒球賽隊長陳傑憲重複，有望續任經典賽資...

新北U18／「東體陳傑憲」高士凱好表現添信心 盼出國讀書打球

新北U18棒球賽「東體陳傑憲」高士凱今天單場2安2打點，率台東縣隊以7比0擊敗韓國京畿道隊晉級。高士凱鋁棒木棒轉換期遇低...

新北U18／陳世展先發勝率台東晉級 看連珍羚書學靜心

新北U18棒球賽台東縣「東體潛水艇」陳世展5局無失分好投，率隊7比0擊敗韓國京畿道晉複賽；陳世展先前遇到低潮，透過閱讀轉...

新北U18／李承洲連13.1局無失分 率花蓮擊敗神奈川晉級

新北U18棒球賽花蓮縣隊今天與日本神奈川隊交手，花蓮隊靠著高一投手李承洲無四死球完封，率隊以1比0搶勝，2戰共13.1局...

經典賽／中華隊35人名單出爐 是否有兩大MLB球星曾總語帶保留

世界棒球經典賽資格賽台灣隊35人名單今天經過選訓會議出爐，總教練曾豪駒表示，這次選手陣容也是偏年輕，接近30歲的選手不多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。