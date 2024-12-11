UBL／李斯特連3場完投勝 助輔大搶下第7勝

大專棒球聯賽（公開一級）預賽輔仁大學李斯特今天對中信科大先發用119球完投9局，僅失1分責失分，率隊以4比1搶下第7勝，這也是他本屆投出的第3場完投勝。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）第2階段預賽輔仁大學今天與中信科大在台東第二棒球場交手，輔仁大學先發投手李斯特展現壓制力，開賽1局下雖然稍有危機，被敲出2支安打攻占二、三壘，但力守不失分，

李斯特4局下再遇到危機，單局被敲出3支安打失掉1分，但越投越穩，總計用119球投9局，被敲出6支安打，投出8次三振、2次四死球保送，失掉1分責失分，完投率隊搶勝。

輔仁大學今天2局上靠著保送、莊欽仰、周秉恆接連安打先攻下2分，4局上再靠著許賀捷安打、盜壘，莊欽仰安打推進，趙睿勝安打送回1分，曾佑恩補上安打，替球隊多添1分保險分，輔大順利搶勝。

李斯特在預賽11月26日對崑山科大比賽用88球完投勝，12月1日對嘉義大學比賽用球數較多，但也用126球投完投，今天再投出好表現，連3場完投勝，總教練周德賢稱讚是聰明會玩球的投手，雖不是三振型投手，但能將進壘位置壓在邊邊角角，吸引打者出棒、有效製造出局數。