新北U18／12強出爐 3支國外球隊晉級

新北U18棒球賽12強出爐，此次總計有3支國外球隊晉級，澳洲昆士蘭隊今天以9比3擊敗屏東縣、韓國首爾隊以5比4擊敗嘉義市隊晉級，韓國京畿道隊今天吞敗，但也以2勝1敗戰績晉級。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽澳洲昆士蘭隊今天今天與屏東縣隊交手，昆士蘭隊打線發揮，團隊敲出12支安打，開路先鋒第1棒杜克（Caleb Duke）今天單場5打席上壘率百分百，1局敲出安打，2局觸身球保送上壘，3、5局都敲出安打，7局靠著失誤上壘，單場3安2打點、打擊表現亮眼。

昆士蘭隊此次組隊實力整齊，陣中有兩名台裔球員宋坷睿（Kerui Song）和張安毅（Andre Chang）加入，總教練華森（Shayne Watson）認為，他們的加入也讓球隊更了解亞洲球風。

張安毅今天登板中繼用44球投2.1局，僅被敲出1支安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分，幫助球隊搶勝、也奪下勝投。

張安毅在澳洲出生，4歲時回到台灣，小學畢業後才又赴澳洲，國中開始加入澳洲俱樂部，目前野手、投手都有練，他表示，等明年之後再評估哪一方面比較好，或是維持二刀，也希望看之後有沒有機會到澳職、中職，或是到美國邊讀大學邊打球。

韓國首爾隊今天與嘉義市隊交手，首爾隊前6局打完3比4落後，7局下崔建熙開轟，再靠著失誤、保送、兩人出局後首爾隊敲出再見安，率隊以5比4搶勝。

新北U18晉級隊伍出爐，A組由新北藍、花蓮縣晉級，B組台東縣、京畿道晉級，C組晉級隊伍都是外隊，為首爾和昆士蘭，D組台中市、新竹市晉級，E組嘉義縣、高雄市晉級，F組雲林縣、彰化縣晉級。