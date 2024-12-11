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新北U18／「東體陳傑憲」高士凱好表現添信心 盼出國讀書打球

中央社／ 台北11日電
2024新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台東縣隊今年以台東體中代表參賽，11日與韓國京畿道隊交手，「東體陳傑憲」高士凱（圖）先發打6棒，全場貢獻2安2打點，率隊以7比0搶勝晉級，也重拾自信。中央社
2024新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台東縣隊今年以台東體中代表參賽，11日與韓國京畿道隊交手，「東體陳傑憲」高士凱（圖）先發打6棒，全場貢獻2安2打點，率隊以7比0搶勝晉級，也重拾自信。中央社

新北U18棒球賽「東體陳傑憲」高士凱今天單場2安2打點，率台東縣隊以7比0擊敗韓國京畿道隊晉級。高士凱鋁棒木棒轉換期遇低潮，此次盃賽好表現添信心，欣賞美式球風盼有機會能到國外讀書、打球。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台東縣隊此次以台東體中代表參賽，今天與韓國京畿道隊交手，高士凱先發打6棒、守中外野，3局下球隊2分領先、得點圈有人機會，敲出適時安打，一棒再添2分、幫助球隊拉開領先差距。

高士凱今天單場3打數敲出2支安打，貢獻2分打點。台東縣隊總教練陳峰岳表示，高士凱之前是鋁棒組球員，高三升上木棒組後也有一段時間低潮，木棒和鋁棒間的轉換還需適應，打木棒身體素質也需要再強化，但此次盃賽已進步很多算打出代表作，屬於安打型球員，外野守備臂力不錯，腳程中等。

高士凱國中時就曾被說神似中職統一7-ELEVEn獅隊球星陳傑憲，高中時因為拍攝影片又被發現長得像，獲封「東體陳傑憲」。高士凱表示，其實一直都有關注陳傑憲的表現，今年世界12強賽也有看比賽。

高士凱提到，之前遇到低潮期不斷修正動作，但時好時壞，甚至一度想過放棄，教練團一直鼓勵不要著急，打擊本來就是高失敗率的運動，此次比賽可以有表現，也越來越有自信。

高士凱表示，先前桃園盃也有對過韓國球隊，韓國球風比較豪邁，台灣則是細節處做得更好，目前畢業希望先讀大學、取得文憑。

高士凱曾赴美參加貝比魯斯聯盟賽事，他表示，一直很欣賞美式球風，感覺很快樂、但也不會隨便，如果有機會希望透過獎學金制度去國外讀書、打球，為了這個目標也有在加強英文。

棒球 陳傑憲

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