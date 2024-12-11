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經典賽／蔡其昌談大名單：陳傑憲有使命感、暫不徵召2大MLB球星
備戰明年世界棒球經典賽資格賽，中華隊今天舉行選訓會議，35人名單大換血，只有12強棒球賽隊長陳傑憲重複，有望續任經典賽資格賽隊長。名單內是否有兩名大聯盟混血球員「卡仔」卡洛爾(Corbin Carroll)和「費仔」費爾柴德(Stuart Fairchild)？中華職棒會長蔡其昌說，兩位大聯盟選手徵召目標放在2026年經典賽正賽，這次應該不會在名單內。
中華隊選訓會議今天選出明年世界棒球經典賽資格賽35人名單，曾豪駒帶領12強原班教練團續戰，相較世界12強棒球賽僅有陳傑憲一人重複。蔡其昌下午在立法院受訪表示，所有入選12強國手從春訓打到12強賽，關機時間較晚，如果又要參加經典賽資格賽，開機時間又較早，對職業選手健康跟生涯影響較大，基於讓選手好好休息，所以名單大換血。
蔡其昌說，本來也打算讓陳傑憲休息，不過，陳傑憲表達強烈意願跟使命感，很難不徵召，感謝陳傑憲的付出，相信也會是經典賽資格賽隊長合適人選，交給總教練跟教練團決定。
外界關注，經典賽資格賽名單是否有兩名大聯盟混血好手，蔡其昌表示，「卡仔」跟「費仔」是大聯盟選手，並沒有徵召打資格賽的急迫性，目標徵召兩位時間放在2026年經典賽正賽，所以這次選外徵召選手應該不會有這兩位大聯盟好手。
蔡其昌表示，35人名單確定後，還需要跟球員所屬球團溝通，因為經典賽資格賽時間跟各球團春訓時間重疊，如何調配跟選手使用規則，聯盟還需要跟球團溝通，相信選訓委員會秉持12強賽選才原則，考量球員意願、球員健康狀況、所屬球團對選手使用規則跟限制，而產生這次的35人名單。
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