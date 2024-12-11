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新北U18／李承洲連13.1局無失分 率花蓮擊敗神奈川晉級

中央社／ 台北11日電
新北U18棒球賽花蓮縣隊11日與日本神奈川隊交手，花蓮隊靠著高一投手李承洲（圖）無四死球完封，率隊以1比0搶勝，順利晉級複賽。中央社
新北U18棒球賽花蓮縣隊11日與日本神奈川隊交手，花蓮隊靠著高一投手李承洲（圖）無四死球完封，率隊以1比0搶勝，順利晉級複賽。中央社

新北U18棒球賽花蓮縣隊今天與日本神奈川隊交手，花蓮隊靠著高一投手李承洲無四死球完封，率隊以1比0搶勝，2戰共13.1局無失分，設定目標希望高二球速達140公里。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽花蓮縣隊今天與日本神奈川隊交手，花蓮縣隊先發投手李承洲展現大將之風，今天總計用90球投7局，僅被敲出4支安打，投出6次三振、無失分，有效壓制對手打線。

花蓮縣隊2局下2人出局後靠著曾翊祐安打開啟攻勢，再抓準對手接連2次守備失誤跑回致勝分，順利搶勝晉級複賽。

李承洲雖然才高一就展現不錯穩定性，前一場出賽對南投縣隊，先發投6.1局無失分，兩場出賽合計13.1局無失分；花蓮縣隊總教練劉義傳表示，李承洲好的是控球，保送率很低，也希望他之後回到母隊玉里高中可以繼續努力，保持對棒球的初衷，未來指日可待。

李承洲自評前一場出賽控球不好，今天控球不錯，也透露以前很容易緊張，升上高中後感覺「心臟有比較大顆」，場上可以沒有壓力的投球。

李承洲表示，國中打城市盃青少棒賽時也曾碰過日本球隊，今天再度與日本球隊交手，感受到球風與台灣不同，日本球隊比較積極，就算有失誤，團隊也沒有責怪，從比賽開始喊聲到結束。

李承洲目前直球均速約在132、133公里左右，最快球速可達137公里，目標高二可投到140公里，除了直球外還有變速球、曲球、指叉球，對曲球最有信心，這是高中生涯投出的第3場完封比賽，續航力沒有問題。

李承洲來自台東，選擇到花蓮打球主要是希望多點舞台，偶像是同為玉里高中畢業的中信兄弟投手黃恩賜，球速和控球都很好。

棒球 球速

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