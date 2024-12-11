快訊

洪申翰也滿頭問號…謝宜容逼基層上班時間跑步 集體跑20分鐘到她辦公室

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

新北U18／新北藍隊崔聖允單場2安2打點 盼追隨爸爸進味全龍

中央社／ 台北11日電
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊11日與南投縣隊交手，新北藍隊外野手崔聖允11日單場2安2打點，助隊以6比4擊敗南投。中央社
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊11日與南投縣隊交手，新北藍隊外野手崔聖允11日單場2安2打點，助隊以6比4擊敗南投。中央社

新北U18棒球賽新北藍隊外野手崔聖允今天單場2安2打點，助隊以6比4擊敗南投。崔聖允具長打能力，高中階段雖一度卡關，但調整動作找回好感覺，也盼未來追隨爸爸黃自強腳步加盟味全龍

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊今天與南投縣隊交手，新北藍隊崔聖允埋伏9棒，2局下敲出安打、帶有1分打點，3局下再敲出安打、也帶有1分打點，單場3打數敲出2安、貢獻2分打點。

崔聖允高一就被教練點名未來有機會扛起中心棒次、具有長打能力。總教練鄭志強表示，崔聖允高中有稍微「卡關」一下，但教練團持續給他機會，之前揮棒上會比較猶豫、擔心揮到壞球，有提醒他差不多的球就可以攻擊、慢慢打出自信，埋伏後段棒次對球隊也有很大幫助。

崔聖允表示，前陣子打擊狀況不是很好、擊球點掌握不好，透過打擊練習調整動作，慢慢找回好的感覺，自評高中階段在守備、打擊穩定度、揮擊力道上都有進步。

崔聖允的爸爸黃自強是職棒退役球員，曾待過三商虎、味全龍隊。崔聖允表示，平時爸爸也會提醒一些觀念上的問題，若有機會當然會以職棒為目標，但自評目前可能能力還不夠，畢業如果沒有機會還是會先選擇去大學磨練。

崔聖允身高186公分、但身材稍微偏瘦，也希望再更壯一點，他表示，未來希望可以追隨爸爸的腳步、加入味全龍隊，而偶像是龍隊外野手郭天信，「因為他很強，守備、打擊都很好。」

味全龍 棒球

延伸閱讀

超前部署明年汛期 新北84抽水站、347機組年度大保養

新北秀峰高中、暨大附中推廣閱讀 獲選績優圖書館

新北同校11天內兩起墜樓 學生不滿「盼換國中校長」

陽光行動／回響／查違規清倒營建土方 新北祭停工重罰

相關新聞

經典賽／12強隊長陳傑憲唯一續戰！35人名單旅外超過1/3

迎接2025年的世界棒球經典賽資格賽，中華隊今天舉行選訓會議，「龍貓」曾豪駒帶領12強原班教練團續戰，而35人名單大換血...

經典賽／確定了！曾豪駒領12強冠軍教練團 再戰2025資格賽

針對世界棒球經典賽資格賽中華隊組成，今日中華職棒與中華棒協共同召開選訓會議，會議中通過由世界12強棒球賽冠軍教頭曾豪駒續...

經典賽／中華隊35人名單出爐 是否有兩大MLB球星曾總語帶保留

世界棒球經典賽資格賽台灣隊35人名單今天經過選訓會議出爐，總教練曾豪駒表示，這次選手陣容也是偏年輕，接近30歲的選手不多...

新北U18／新北藍隊崔聖允單場2安2打點 盼追隨爸爸進味全龍

新北U18棒球賽新北藍隊外野手崔聖允今天單場2安2打點，助隊以6比4擊敗南投。崔聖允具長打能力，高中階段雖一度卡關，但調...

中職／中信兄弟與王建民談續約 已有共識剩合約細節

中職中信兄弟隊一軍投手教練王建民合約今年底到期，先前領隊劉志威就表示會談續約，針對談約進度，劉志威今天回覆，「已有共識，...

新北U18／楊曜丞先發率新北藍隊3連勝 與劉任右良性競爭

新北U18棒球賽新北藍隊先發投手楊曜丞今天先發4局失1分，率隊以6比4擊敗南投縣隊、預賽3連勝晉級；楊曜丞與平鎮高中左投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。