經典賽／中華隊35人名單出爐 是否有兩大MLB球星曾總語帶保留
世界棒球經典賽資格賽中華隊35人名單今天經過選訓會議出爐，總教練曾豪駒表示，這次選手陣容也是偏年輕，接近30歲的選手不多，第一階段集訓時間還要跟各球團溝通。
世界棒球經典賽（WBC）資格賽將從明年2月21日進行至25日，其中一組由地主中華隊、南非、尼加拉瓜與西班牙爭2張晉級門票。35人名單選訓會議今天在中華職棒進行，不過中職在這階段不公布名單，要等28人最終名單出爐才會公布，正式28人名單預計在明年1月底出爐。
談到35人名單的選擇，中華隊總教練曾豪駒表示，名單中的選手去年都繳出不錯成績，首先是考量選手意願，「有幾位選手詢問過了，每個人意願都非常高，經過休息大家身體都調適得差不多，有些選手之前因為傷勢辭退12強，但這次都表達非常有意願為國家隊效力。」
至於2名有台灣血緣的大聯盟球星卡洛爾（CorbinCarroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）是否有機會效力中華隊，曾豪駒指出，「這部分會再去做協調、保持聯繫，希望中華隊陣容可以愈來愈強大，不會去放過任何機會，盡力去爭取最好戰力。」
集訓部分，曾豪駒指出，本來規劃2階段，不過旅外球員要先去母隊報到，中職各球團也各自有想法，「國內球團有些想法是第一個階段希望球員先在母隊訓練，會再去溝通，看什麼樣的時機、什麼時候是最好的集訓時間。」正式全面開訓則是會在農曆過年後。
談到這次經典賽資格賽，曾豪駒表示，「每隊都很有實力，不能去輕忽，12強拿下好成績，當然責任愈來愈重，各隊對我們會提高警覺，還是把自己備戰好。」
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