新北U18／楊曜丞先發率新北藍隊3連勝 與劉任右良性競爭

新北U18棒球賽新北藍隊先發投手楊曜丞今天先發4局失1分，率隊以6比4擊敗南投縣隊、預賽3連勝晉級；楊曜丞與平鎮高中左投劉任右從國中開始良性競爭，也相約再一起當U18國手。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊今天賽前就確定晉級，今天與南投縣隊在天母棒球場交手，排出高一右投手楊曜丞先發，楊曜丞用56球投4局，被敲出5支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，好投壓制、率隊搶勝。

新北藍隊由穀保家商代表，總教練鄭志強表示，賽前就有先排定每場比賽先發投手，希望讓球員主動觀察對手、養成自發性，不要都依賴教練，也提到楊曜丞之前控球沒有這麼好，近期修正揮臂收到不錯效果。

鄭志強稱讚楊曜丞的企圖心，國中與同屆強投劉任右良性競爭、飆出146公里，但因為擔心身體強度跟不上球速，教練團也有特別注意和保護，需要他把身體練得更強壯，再來追求球速。

楊曜丞透露，國中開始就會和劉任右良性競爭，比投球內容也會互相關注球速，並爆料劉任右很在意球速是否被超越；談起國中就飆出146公里，他回憶就是與劉任右投打對決打席飆出來的，兩人是今年U15世界盃台灣代表隊班底，也相約高中再一同打國家隊。

楊曜丞今天最快球速約144公里，自評今天投球表現還可以更好，至於調整揮臂機制，一開始也經過一段磨合轉換期，「但某一個點突然對了、感覺就上來了」，高中階段最重要的還是不要受傷，其他順其自然。