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經典賽／12強隊長陳傑憲唯一續戰！35人名單旅外超過1/3

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳傑憲冠軍賽對日本隊開轟3分砲後，雙手在胸前比出框框手勢，告訴大家「來自台灣」，這一幕讓國人動容。本報資料照片
陳傑憲冠軍賽對日本隊開轟3分砲後，雙手在胸前比出框框手勢，告訴大家「來自台灣」，這一幕讓國人動容。本報資料照片

迎接2025年的世界棒球經典賽資格賽，中華隊今天舉行選訓會議，「龍貓」曾豪駒帶領12強原班教練團續戰，而35人名單大換血，只有一人跟12強重複，就是世界12強棒球賽隊長陳傑憲

曾豪駒提出的35人名單獲得無異議通過，曾豪駒指出，經典賽規劃由另一批球員爭戰，主要考量12強的選手經歷一整個球季，關機時間比季賽晚，這次規劃新的陣容也希望讓中華隊的人才庫擴增，未來在中華隊組成上有更多選項。

曾豪駒也透露唯一重複入選的就是陳傑憲，「我們也希望他有時間休息，但詢問後，他有非常高度的意願，12強大家也看到他的表現，對球隊的重要性，對於選手、周邊都有很好的渲染力，希望延續12強的氣勢，前進經典賽。」

這份35人名單中，投手20位、捕手3位、內野手7位、外野手5位，旅外球員約12到13人，對於旅外球員人選是否包含混血球員？曾豪駒未正面回覆，僅表示一直都有在跟對方保持聯繫，「也希望中華隊陣容可以越來越強，不會放過任何一個機會，爭取最好的戰力。」

這批名單以年輕選手為主，曾豪駒透露，除了考量近年成績外，最主要還是意願，「選手意願當然都非常高，有幾位因為傷勢沒能參加12強的選手，經過休息都調整得不錯，這次非常有意願為國家隊效力。」

世界棒球12強 曾豪駒 經典賽 陳傑憲

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