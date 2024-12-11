經典賽／確定了！曾豪駒領12強冠軍教練團 再戰2025資格賽

針對世界棒球經典賽資格賽中華隊組成，今日中華職棒與中華棒協共同召開選訓會議，會議中通過由世界12強棒球賽冠軍教頭曾豪駒續掌兵符，教練團也將沿用同班人馬在2025年再戰一次。

中職秘書長楊清瓏表示，今日會議一致通過，由曾豪駒提出的教練團名單以及35人名單，選訓委員也肯定總教練帶領中華隊在12強奪得最高榮耀、勇奪冠軍，向他表達最高敬意與感謝。

再次執掌中華隊兵符，曾豪駒對於經典賽資格賽未掉以輕心，「還沒開打，每隊都有一定實力，尤其這次12強拿下好成績，責任也越來越重，各隊對我們也提高警覺，我們還是把自己備戰好。」

12強棒球賽冠軍教頭曾豪駒續掌經典賽資格賽兵符。 記者蘇志畬／攝影

曾豪駒透露，目前規劃開訓時間會在農曆春節後，28人名單則預計在1月底出爐，集訓規劃有2個階段，而旅外球員方面需要先回到美國母隊集訓，國內球團也有不同想法，會盡量去協調出最好的集訓時間。

中華隊在上屆經典賽在分組5隊戰績相同下，計算TQB（對戰優質率）後掉到墊底，下屆經典賽前要先打資格賽爭取門票，預計明年2月21日開打。

中華隊與尼加拉瓜、西班牙、南非同為A組，賽程在台北大巨蛋舉行，進行7場比賽，分組前兩名取得經典賽資格，前6場循環賽戰績第一取得第1張門票，第二、第三名再打一場驟死戰決定第2張門票；B組哥倫比亞、中國大陸、巴西、德國以相同模式決定另2支晉級隊伍。