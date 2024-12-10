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金酒與統一獅辦少棒交流賽 邀12強國手金門教學子打球
金門酒廠自2010年起贊助統一7-ELEVEN獅隊，攜手推動棒球基層發展，雙方建立13年情誼，將於13日至15日舉辦首屆「2024金酒盃少棒交流賽」，由世界12強冠軍國手「潘帥」潘傑楷領銜，與統一獅隊亞錦賽國手陳聖平、U23世界盃國手林佳緯，一起到金門擔任「棒球教室」客座教練，指導小朋友，預料金門將掀起一波棒球熱潮。
金酒公司表示，台灣在世界十二強棒球賽奪冠後，全國上下歡欣鼓舞，不僅總統賴清德親自接見，每位國手們行程滿檔，一戰成名的潘傑楷，雖然活動和受訪邀約不斷，仍決定撥出時間，參加統一7-ELEVEN獅一年一度的金門校園棒球推廣活動，與亞錦賽國手陳聖平、U23世界盃國手林佳緯，一起到金門指導各級學校的選手。
金酒公司指出，此行也是潘傑楷、陳聖平、林佳緯三人首次造訪金門，對於這次的金門行都相當期待，潘傑楷表示沒到過金門，很好奇，感覺很新鮮，希望有機會好好看看金門。而陳聖平和林佳緯對於能跟隨學長和前輩的腳步，到金門指導棒球教室，感覺機會難得。
據了解，這項交流賽將會邀請獲得2022年小馬聯盟世界少棒錦標賽亞軍的高雄市中正國小、2023年華南金控盃少棒賽台南市代表隊的崇學國小及立人國小等三支勁旅，來與金門的中正國小A、B隊、金寧國小少棒隊切磋球技。值得一提的是，高雄市中正國小也是今年十二強「台灣隊長」陳傑憲的母校，這次將有總教練尤伸評親自帶隊到金門。
為了回饋金門鄉親，金門酒廠與統一獅隊還將於12月14日至15日在縣立棒球場外舉辦園遊會，設置闖關遊戲，完成任務即可獲得園遊券，數量有限，送完為止。舞台活動則邀請金門地區學校社團、統一獅Uni-Girls啦啦隊，以及吉祥物萊恩、盈盈與三位國手共同參與，與球迷近距離互動。
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