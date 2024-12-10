新北U18／余新喆2安3打點 率台東擊敗大阪搶首勝

新北U18棒球賽台東縣隊今天與日本大阪隊交手，台東縣隊余新喆單場2安3打點，率隊以8比0搶下首勝，目前預賽戰績1勝1敗。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台東縣隊今天預賽與日本大阪隊交手，台東縣隊開賽積極搶分，1局下黃靖哲率先敲出三壘打，靠著林顗勳安打先馳得點，再靠著接連四壞保送滿壘擠回1分。

台東縣隊2局下再起攻勢，抓準對方投手控球有狀況，靠著保送、接連觸身球保送攻占滿壘，余新喆安打添分，再靠著保送、高士凱安打再添2分、拉開領先差距。

台東縣隊5局下先靠著滿壘保送擠回1分，余新喆補上安打、一棒再添2分；余新喆今天先發蹲捕、扛4棒，單場4打數敲出2支安打，貢獻3分打點、打擊表現最亮眼，3棒打者朱盟4打席上壘率百分百，有2次四壞保送、1次觸身球保送，還有1支三壘打。

台東縣隊投手壯金銘中繼投2局被敲出1支安打，投出1次三振、2次四壞保送，無失分，奪下勝投。

台東縣隊8日預賽首戰不敵新北白隊，今天勝場開張， 總教練陳峰岳表示，首場比賽感覺球員還沒有完全進入狀況，幾次得點圈機會都沒有把握，今天開賽就有分數進帳，也讓球員攻擊起來更有信心、心情更篤定，開局首名打者幾乎都能上壘，也能帶起團隊士氣。