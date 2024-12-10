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中職／朱育賢與味全龍達初步共識 桃猿：已盡最大誠意

中央社／ 台北10日電

中華職業棒球大聯盟味全龍隊領隊丁仲緯今天表示，已初步與自由市場中好手朱育賢達成共識；樂天桃猿隊副領隊沈鈺傑說，已為留下朱育賢盡最大誠意，但選擇權還是在朱育賢手上。

33歲野手朱育賢2015年中職季中選秀第7輪被Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）選中，進職棒後每年都固定雙位數以上全壘打火力輸出。今年世界12強棒球賽，身為台灣隊最年長野手，守備方面也給球隊、隊友很大安定感。

朱育賢今年球季結束後行使自由球員權利，並與龍隊達初步共識。

沈鈺傑表示，為留下朱育賢，領隊川田喜則開了4年及5年合約2種方案，金額很不錯，「跟他談是盡最大誠意跟條件，想把他留下來。」提自由球員是球員權益，選擇權還是在朱育賢手上。

至於桃猿會選「補償費」或「補償費加人」方案，沈鈺傑說，目前尚未收到朱育賢經紀人回覆。其他球員部分，由於12強賽剛結束，接下來會陸續與球員談薪水。

朱育賢為A級自由球員，根據A級自由球員補償方式，為原球團獲得這名球員年度薪資總額的75％補償費、並可在新球團25人名單外指名1名球員，或原球團獲這名球員年度薪資總額的125％作為補償費。

朱育賢 樂天桃猿 自由球員

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