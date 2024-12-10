12強賽／奪冠瞬間和陳冠宇是分開哭 郭俊麟：吼～怎麼哭那麼嚴重

陳冠宇、郭俊麟這對好朋友，透過世界12強棒球賽重溫感情，兩人在奪冠瞬間都淚流滿面，陳冠宇哭得皺巴巴的表情甚至留下截圖，郭俊麟也笑答：「有！我有看到！吼～怎麼會哭得比他打安打還嚴重。」

郭俊麟前一次打國家隊已是2017年世界棒球經典賽，時隔7年因遞補入隊再度為國家隊效力，也因此和陳冠宇又一次在中華隊重逢，兩人在這次選手陣容中都屬於相對年長，年紀相近也因此更常相處在一起，郭俊麟也笑說：「畢竟這次選手年紀和我們差比較多，可能只有子鵬比較接近吧！」

兩人周日剛在周杰倫演唱會碰面，解鎖郭俊麟第一次演唱會體驗，他回憶10年前本來有機會，打算要去看魔幻力量，但剛好碰到當兵而無法成行。首度看演唱會就是最頂的，兩人當天還拿著郭俊麟的中華隊75號球衣合影，讓人納悶為何帶球衣到現場，郭俊麟解釋：「冠宇問我有沒有要裱匡的東西，我剛好那天拿給他，我和他說要拍照，不知道為何他把我球衣一起拿出來拍。」

回憶這座12強冠軍，郭俊麟直言，以前就算再強的陣容去打，可以進8強、6強都已經很厲害了，這次又不被看好，「可以打四強已經很強，結果打到冠軍，覺得這些學弟真的不簡單。」

陳冠宇在奪冠後哭慘了，好友郭俊麟也沒想到他哭這麼慘。 聯合報系資料照

儘管兩人在奪冠瞬間都淚崩，但郭俊麟強調：「我們是分開哭！」他說兩人跑出去時方向就不一樣，「想說算了算了，分開哭好了。」陳冠宇當時哭得皺巴巴的臉，有不少球迷留下截圖，郭俊麟也有看到，直虧沒想到會哭成那樣，比他在穀保家商哭著打安打的經典畫面還誇張。

郭俊麟印象中前一次哭是在2017年經典賽，因為自己表現不好，這次的淚水成分大大不同，「一個是開心感動，一個是覺得自己失敗了、拖累球隊的感覺。」