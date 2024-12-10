新北U18／韓旴周開轟偶像是金倒永 京畿道預賽2連勝

新北U18棒球賽韓國京畿道隊今天與新北白隊交手，京畿道隊韓旴周開轟，單場2安1打點2盜壘，率隊以7比2搶下預賽第2勝，韓旴周未來也有意挑戰韓職，偶像是金倒永。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽韓國京畿道隊今天在天母棒球場與新北白隊交手，新北白隊1局下先馳得點，京畿道隊2局上靠著單局3安、1保送，新北白隊1次守備失誤攻下3分、超前比數。

京畿道隊韓旴周3局上敲出陽春砲，4局上京畿道隊再靠著孫同賢二壘打添分，7局上京畿道隊先連選2個四壞保送，梁炫煜安打送回1分，再靠著觸身球保送、暴投多添1分保險分，順利拿下勝利。

京畿道隊韓旴周今天先發打2棒、守右外野，單場2安、包括1發陽春砲，跑出2次盜壘成功，另有一次四壞保送，打擊表現最亮眼；總教練朴建玟表示，韓旴周的打擊爆發力好、腳程也很快。

京畿道隊此次由境內10多所學校選拔組成明星隊、實力堅強，預賽兩場打完，朴建玟肯定球員攻擊、投球都有好表現，也提到此次來台參賽的球員，畢業都很有機會獲得韓職球隊青睞。

朴建玟也提到，明顯感覺到台灣青棒的進步，謙虛表示在技術層面上感覺越來越難接近，並提到可以在職棒等級的球場比賽很驚訝也很高興，希望未來可以有多一點機會。

韓旴周在今年9月也有來台打桃園盃賽事，但他笑說更喜歡12月來台打球、是很棒的體驗，跟台灣球隊交流可以學到很多東西。韓旴周的偶像是韓職起亞虎隊強打金倒永，被問起是否未來想跟偶像同隊，他笑說，只要有球隊賞識都可以。