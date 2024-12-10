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中職／陳韻文4隊追逐近日將有答案 考慮面向不只金額年限

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳韻文。報系資料照
陳韻文。報系資料照

今年中職自由市場（FA）唯一投手陳韻文，吸引4隊追逐，目前已經進入最後考慮階段，經紀公司透露有機會在這幾天做出決定。

中職今年FA熱度高，外野3星可望由朱育賢第一個決定動向，接下來可以預期其他選手落點也將加速底定，陳韻文也預計會在這幾天做出決定。

陳韻文為高中畢業投入中職，年紀輕輕已經達到生涯救援王的地位，上架FA市場賣相頗香，除了母隊統一獅隊，經紀公司透露還有3支球隊洽。

經紀公司表示，陳韻文球季後先去了一趟日本，最近剛回來，目前已在針對所有選項評估中，「我們討論很多面向，絕對不是只有合約金額、年限的問題，還有很多要討論進去。」他坦言做決定很困難，因為畢竟他從一開始決定要提出FA就很糾結，但預計會在這幾天就有答案。

中職 朱育賢 陳韻文

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