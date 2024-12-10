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諸羅山盃少棒／職棒球員吳明鴻代言 世界冠軍中華隊員名單曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，奪世界冠軍中華隊員6成打過諸羅山盃，下午在市府開幕宣傳。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，奪世界冠軍中華隊員6成打過諸羅山盃，下午在市府開幕宣傳。記者魯永明／攝影

第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，奪世界冠軍中華隊員6成打過諸羅山盃，下午在市府開幕宣傳，邀嘉市出身職棒球員吳明鴻代言，吳勉勵小選手們要有夢想，不放棄自己，夢想會成真，希望冠軍留在嘉；市長黃敏惠宣布，嘉市參賽6校9隊奪冠馬上發獎金，全場歡呼。

諸羅山盃1998年開辦，今年第27屆，包括地主台灣、日本、韓國、新加坡、香港等國內外共258隊參賽，20到26日共比賽344場，賽事連續入選「台灣品牌國際賽12精選」，嘉市是台灣棒球打進日本甲子園ＫＡＮＯ（嘉農棒球隊）原鄉，是培育世界冠軍選手搖籃，今年賽事中華棒球隊帶動加持，讓賽事受關注，也更有看頭、有意義。

市長黃敏惠、教育處長郭添財、體育署代表、承辦的全國學生棒球聯盟理事長寶國昭、嘉市棒球委員會主委李忠曆議員、議員鄭光宏、黃露慧及參賽嘉市國小校長、小選手參加。

嘉市出身賽事代言人、中華職棒台鋼雄鷹隊員吳明鴻，在博愛國小、民生國中及嘉中接受三級棒球培訓，曾入選U-21及U-23世界盃棒球賽中華成棒代表隊選手，也曾參與KANO電影演出，加入台鋼雄鷹隊，蹲捕及打擊表現逐漸嶄露頭角，他贈簽名球給黃敏惠，許下諸羅山盃冠軍留在嘉心願，黃敏惠說，嘉市國小6校9隊參賽，奪冠馬上發獎金。

黃敏惠說，嘉市ＫＡＮＯ棒球原鄉，希望明年在棒球場再播映這部國片，藉世界冠軍中華隊及諸羅盃賽事，讓嘉義棒球再發光發熱，諸羅山盃少棒賽榮獲「台灣品牌國際賽12精選」，中華隊選手6成曾在少棒參與諸羅山盃，比賽成為培育棒球國手搖籃，歡迎市民、家長帶孩子觀賽，為球隊加油。

市府教育處說，22日開幕典禮邀請設籍嘉市的中華隊員岳東華，以及曾參與過諸羅山盃選手吳俊偉、江坤宇、曾頌恩等出席，與小選手分享榮耀與傳承。

第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，奪世界冠軍中華隊員6成打過諸羅山盃，下午在市府開幕宣傳。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，奪世界冠軍中華隊員6成打過諸羅山盃，下午在市府開幕宣傳。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，奪世界冠軍中華隊員6成打過諸羅山盃，下午在市府開幕宣傳。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，奪世界冠軍中華隊員6成打過諸羅山盃，下午在市府開幕宣傳。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，奪世界冠軍中華隊員6成打過諸羅山盃，下午在市府開幕宣傳，邀嘉市出身職棒球員吳明鴻代言。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，奪世界冠軍中華隊員6成打過諸羅山盃，下午在市府開幕宣傳，邀嘉市出身職棒球員吳明鴻代言。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，奪世界冠軍中華隊員6成打過諸羅山盃，下午在市府開幕宣傳。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，奪世界冠軍中華隊員6成打過諸羅山盃，下午在市府開幕宣傳。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，下午在市府開幕宣傳，邀嘉市出身職棒球員吳明鴻（左）代言，吳贈簽名球給市長黃敏惠。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，下午在市府開幕宣傳，邀嘉市出身職棒球員吳明鴻（左）代言，吳贈簽名球給市長黃敏惠。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，下午在市府開幕宣傳，邀嘉市出身職棒球員吳明鴻（左）代言，吳贈簽名球給市長黃敏惠。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，下午在市府開幕宣傳，邀嘉市出身職棒球員吳明鴻（左）代言，吳贈簽名球給市長黃敏惠。記者魯永明／攝影

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