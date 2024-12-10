日職／巨人5.2億台幣搶到古巴守護神 擁日職拉丁球員單季最多救援
中日龍隊當家終結者，12強古巴代表隊的馬丁尼茲（Raidel Martinez），今年球季末與中日合約結束，根據外媒指出，馬丁尼茲將以2年1600萬美元（約新台幣5.2億）轉戰巨人軍。
古巴知名記者羅梅洛（Francys Romero）發文指出，馬丁尼茲將轉投巨人，而他在2024年球季在中日寫下的43次救援成功，是拉丁美洲球員單季在日職的最多救援紀錄保持人，他也在今年的12強擔綱起古巴的最後一道防線。
馬丁尼茲2017年獲得古巴政府同意，以育成選手身分加盟中日龍，隔年升格支配下選手名單，自2019年起專職牛棚，且自2022年起連續3年入選明星賽。今年出賽60場，繳出43次中繼成功，防禦率1.09，奪得今年中央聯盟救援王，不過季後沒有續留中日龍，成為自由身。
生涯2度獲得中央聯盟救援王，馬丁尼茲憑藉優異實力成為古巴國家隊常客，不只今年的12強，2023年經典賽他也是國家隊的一員。中華隊與古巴的最終戰就是由他上場關門。
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