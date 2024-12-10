「仲諒每次都說他們贏」 兆豐董事長喊話獅隊兩國手：不要再輸中信

中華隊稱霸世界12強棒球賽，帶動全台棒球熱，兆豐銀行持續推廣棒球運動向下扎根，今天舉辦「夢寐以球迷你棒球公益捐贈記者會」，邀請冠軍國手、統一獅隊郭俊麟和潘傑楷與會，今天出席記者會的受贈代表，正好是郭俊麟的母校新竹市西門國小。

兆豐銀行未來兩年將捐贈迷你棒球球具給全台1300所小學，希望透過這次圓夢計畫讓更多小朋友接觸到棒球運動，今天捐贈儀式邀請教育部長鄭英耀擔任見證人，由兆豐銀行董事長董瑞斌將迷你棒球球具交給西門國小的小選手們。

董瑞斌致詞時，先是幽默提到兆豐對棒球的贊助投入不僅基層棒球，還有統一獅隊，看到台下兩位獅隊國手先有直白的期許，「希望不要再輸給中信了，每次遇到仲諒（辜仲諒）都說他們都贏，拜託你們明年一定要贏。」

他表示，儘管中華隊今年12強奪冠，但看看世界排名，離世界第一日本的積分還有一段距離，但離第三委內瑞拉卻很近，這代表台灣棒球還有要努力的空間，而這希望可以透過讓棒球運動向下扎根努力，這也是兆豐決定捐贈迷你棒球的原因。

郭俊麟、潘傑楷在台上與西門國小的小選手們傳接、揮棒，一起留下合影，大合照時也比起中華隊這趟冠軍之旅最流行的「6」手勢，兩人也現場為小選手送上「Team Taiwan」毛巾作為紀念禮，期許他們未來也能為國爭光。