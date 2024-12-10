日職／遭大谷翔平夯破紀錄50轟 火球男包曼轉戰養樂多
根據《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）報導，前馬林魚隊29歲右投包曼（Mike Baumann）將轉戰日職養樂多燕子隊。
包曼的名字日本人不陌生，他就是道奇隊日籍巨星大谷翔平締造「50轟50盜」壯舉的苦主。今年9月20日道奇對戰馬林魚，包曼7局上被大谷夯2分砲，這是大谷當晚第3轟，同時是單季第50轟。
SHOHEI OHTANI HAS DONE IT— MLB (@MLB) September 19, 2024
50 HOME RUNS | 50 STOLEN BASES
HISTORY pic.twitter.com/GRVJUCbpja
包曼當時受訪時向大谷致上最高敬意，「那顆彈指曲球沒有投到我想要的位置，大谷打得很好，這是我最自信的球種，如果能重來，我還是會投這顆球，那是一次漂亮的擊球，我只能脫帽致敬。」
包曼2021年效力金鶯隊時登上大聯盟，今年先後效力金鶯、水手、巨人、天使和馬林魚，57場出賽都是後援，防禦率5.55，每局被上壘率1.49，直球均速96.7英里（約155.6公里）。
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