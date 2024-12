日職／遭大谷翔平夯破紀錄50轟 火球男包曼轉戰養樂多

根據《ESPN》記者麥克丹尼爾(Kiley McDaniel)報導,前馬林魚隊29歲右投包曼(Mike Baumann)將轉戰日職養樂多燕子隊。

包曼的名字日本人不陌生,他就是道奇隊日籍巨星大谷翔平締造「50轟50盜」壯舉的苦主。今年9月20日道奇對戰馬林魚,包曼7局上被大谷夯2分砲,這是大谷當晚第3轟,同時是單季第50轟。

SHOHEI OHTANI HAS DONE IT



50 HOME RUNS | 50 STOLEN BASES



HISTORY pic.twitter.com/GRVJUCbpja