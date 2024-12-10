中職／朱育賢加盟味全龍幾乎塵埃落定 桃猿投入陳子豪爭奪戰將更積極

今年中華職棒自由市場3條外野大魚，將從朱育賢搶先確定東家，與味全龍隊的洽談進入收尾階段；樂天桃猿隊將失去這位主力外野手，但也非沒有備案，原本就在猿隊雷達中的陳子豪，可望加重爭取力道。

今年為FA大年，外野3星詹子賢、陳子豪、朱育賢，加上投手陳韻文，都進入市場待價而沽，朱育賢可望成為第一位動向底定的選手，龍隊有機會在近日官宣他的加盟。朱育賢預計與龍隊達成4年合約，平均月薪達85萬，離開效力9季的猿隊。

猿隊去年在FA市場失去陳俊秀，今年再流失朱育賢，對戰力帶來損傷，但並非沒有備案，同時也有接洽另一位外野重砲陳子豪，一旦確定無法留下朱育賢後，可以預期將加重爭取陳子豪的力道。

陳子豪在30歲之前上架FA市場，各隊接洽熱度極高，尋求中職史上空前的6年合約，是否在朱育賢的動向底定後加速談判值得關注。